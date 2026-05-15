부산시, 폭염 온열질환 응급실 감시체계 운영…매일 모니터링

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 15일부터 9월30일까지 온열질환 응급실감시체계를 운영한다
- 응급실 35곳이 온열질환자 발생을 매일 보고하고 시는 통계를 시민에게 신속히 제공한다
- 부산 온열질환자는 지난해 171명·사망 1명으로 늘어 시는 폭염 대비와 예방을 강조했다
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부산 온열질환자 32.5% 증가
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 15일부터 9월30일까지 폭염에 따른 온열질환 발생 현황을 매일 모니터링하고 신속한 정보를 공유하기 위해 온열질환 응급실감시체계를 운영한다고 밝혔다.
시는 참여 의료기관 응급실을 찾은 환자 가운데 온열질환으로 진단된 사례를 질병보건통합관리시스템에 등록·관리해 발생 현황을 감시하고, 시민들에게 관련 정보를 빠르게 전달할 계획이다.
온열질환은 뜨거운 환경에 장시간 노출될 때 발생하는 급성질환으로, 두통과 어지러움, 근육경련, 피로감, 의식 저하 등의 증상이 나타날 수 있다. 방치할 경우 생명이 위태로울 수 있어 사전 예방이 중요하다.
올해 감시체계에는 응급실 운영 의료기관 35곳이 참여한다. 각 기관은 당일 24시까지 응급실을 내원한 온열질환자 현황을 다음 날 오전 10시까지 시스템에 보고한다.
시는 원활한 운영을 위해 5월 8일부터 14일까지 시범운영도 마쳤다.
수집된 일일 통계는 다음 날 오후 4시 질병관리청 누리집을 통해 공개된다.
지난해 전국 온열질환자는 4460명, 사망자는 29명으로 집계됐다. 전년과 비교해 환자는 20.4% 증가했고, 사망자는 14.7% 감소했다. 부산에서는 지난해 온열질환자 171명과 사망 1명이 발생해, 전년 129명과 비교해 32.5% 늘었다.
조규율 시민건강국장은 "올여름 평균기온이 평년보다 높을 것으로 예상되는 만큼, 매일 발생 현황을 감시하고 관련 정보를 신속히 공유하겠다"며 "시민들은 기상청 폭염특보를 수시로 확인하고, 어린이와 노약자, 만성질환자, 야외작업자는 건강관리에 각별히 주의해 달라"고 말했다.
ndh4000@newspim.com