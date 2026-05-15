한글날 지정 100주년 맞이 세종 탄신 기념식…이건범·류현국 등 세종문화상 수상

AI 핵심 요약beta
- 문화체육관광부가 15일 경복궁 흥례문에서 세종대왕 나신 날 기념식과 세종문화상 시상식을 연다
- 기념식은 여민락 주제공연과 세종문화상 시상 및 축사·공연으로 진행되고 전시·체험 프로그램도 운영된다
- 세종문화상은 이건범·류현국·박수남과 한유문화재단이 수상해 한글·문화연구·역사기록·문화교류 공로를 인정받았다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 15일 경복궁 흥례문 광장에서 '629돌 세종대왕 나신 날' 기념식과 '제45회 세종문화상' 시상식을 연다. 올해 행사 주제는 '여민락, 세상과 함께 즐기다'이며 수상자와 한글 관련 기관·단체 관계자, 일반 시민 등 1000여 명이 참석할 예정이다.
배우 류승룡의 사회로 진행되는 기념식은 국립국악원의 대취타 공연을 시작으로 세종대왕의 애민정신을 담은 '여민락' 주제공연, 세종문화상 시상, 김교흥 국회 문화체육관광위원장과 최휘영 장관의 축사 순으로 진행된다. 축하공연은 종묘제례악 '정대업 일무'를 현대적으로 재해석한 무대와, 세종대왕을 상징하는 북극성과 한글 28자를 형상화한 '북극성 그리고 스물여덟'로 꾸며진다.
올해로 45회를 맞은 세종문화상은 개인 3명과 단체 1곳에 대통령 표창이 수여된다. 한국어·한글 부문은 한글문화연대 이건범 대표가 수상한다. 이 대표는 '언어는 인권이다'라는 신념으로 25년간 쉬운 우리말·한글 사용 운동을 이끌며 언어 인권 사상 확립에 기여한 공로를 인정받았다. 문화예술·인문과학 부문은 일본 국립쓰쿠바기술대학교 류현국 교수가 받는다. 류 교수는 조선 후기부터 현대까지 한글 활자와 타이포그래피를 체계화하고 시각 문화사·미술사·언어사와 연계한 학제적 연구로 평가받았다. 국민문화 복지·다양성 부문 수상자는 박수남 다큐멘터리 영화감독이다. 박 감독은 약 40년간 일본군 위안부·강제 징용·원폭 피해자 등 200여 명의 증언을 기록·보존해 침묵된 역사를 공공 기록으로 남겼다. 문화교류 협력·세계화 부문은 한유 헝가리-한국 문화예술재단(한유문화재단)이 수상한다. 재단은 2020년부터 '코리아온(KoreaON) 한국문화페스티벌'을 6회 개최하는 등 민간 차원의 한·헝가리 문화교류를 이끌어왔다.
기념식에 앞서 이날 오전 10시부터 오후 6시까지 같은 장소에서 전시·체험 프로그램도 열린다. 국립한글박물관·국어문화원연합회·한글문화연대 등이 '세종대왕어록 따라 읽기', '훈민정음 서문 탁본 뜨기', 멀티미디어 체험 '한글놀이터' 등을 운영하며, 과천과학관의 '해시계 앙부일구 만들기', 한국한의학연구원의 '세종대왕과 한의학', 국립국악원의 '단소 제작 체험' 등도 마련된다.
최휘영 장관은 "올해는 한글날 지정 100주년이 되는 뜻깊은 해"라며 "세종대왕이 꿈꾸셨던 온 백성과 함께 즐길 수 있는 세상을 만들고 우리 문화를 통해 대한민국이 한층 도약할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com