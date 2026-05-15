전국 광역단체장 5월15일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이동옥·노홍석 등 시도지사 권한대행이 14일 각종 회의와 현안보고를 진행했다
- 강기정·김영록 등은 교육·5.18 기념식·추모식 등 지역 행사에 참석했다
- 부산·경남·경북·강원·인천·경기 등은 LIV 골프 보고·축제 개막·통상업무 등 일정을 소화했다
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▲이동옥 충북지사 권한대행
- 현안업무 보고(09:00행정부지사실)
- 14:00 다문화 고등학교 특강(14:00제천)
- 15:40 주요 사업대상지 점검(15:40 단양)
▲ 노홍석 전북지사 권한대행
- 시군 권한대행 부단체장 회의 ( 10:00 영상회의실)
▲강기정 광주시장
- 정기표창 수여식(09:30 비즈니스룸)
- 제32회 김용근교육상 시상식(10:30 5·18기념공원)
- 故전영진열사 46주기 추모식(11:00 대동고등학교)
▲김영록 전남지사
- 전라남도 5.18 민주화운동 기념식(10:30 전남도청)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-LIV 골프 코리아 최종 보고회( 10:00 영상회의실)
-2026년 치의학산업지원위원회(14:00 7층 회의실)
-삼광사 봉축 점등 대법회( 19:00 삼광사)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-재청
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2026년 제4차 소방지휘관 회의 및 겨울철 화재예방대책 종합평가 우수관서 시상식(10:00 119작전회의실(704호))
- 안동하회마을 보존회 및 영종회 방문(14:00 하회마을보존회)
- 2026년 성주 참외&생명문화 축제 개막식(19:00 성주 성밖숲)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-실국장 회의(10:00 행정부지사실)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- 통상업무
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲행정 1부지사
- 2025회계연도 결산검사 종료 보고(11:00)
▲행정 2부지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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