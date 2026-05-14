박승원, 광명시장 후보 등록 마쳐..."시민과 함께 더 크고·강한 광명 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 박승원 더불어민주당 광명시장 예비후보가 14일 후보 등록을 마쳤다.
- 시민과 변화 만들어왔으며 유능한 시정으로 삶 바꾸겠다고 밝혔다.
- 광명 미래 100년 결정하는 선거라며 지지세 확장 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 박승원 더불어민주당 광명시장 예비후보가 14일 광명시선거관리위원회를 방문해 제9회 전국동시지방선거 광명시장 후보 등록을 마치고 본선 승리를 향한 의지를 다졌다.
박 예비후보는 이날 후보 등록 후 "지난 시간 시민과 함께 광명의 변화를 만들어왔다"며 "이제는 더 큰 도약과 미래 성장으로 시민의 삶을 확실히 바꾸는 유능한 시정을 이어가겠다"고 밝혔다.
그는 "광명은 수도권 서남부 핵심도시로 성장할 충분한 가능성과 경쟁력을 갖춘 도시"라며 "경제와 일자리, 교통, 주거, 문화, 탄소중립까지 시민이 체감하는 변화를 완성하겠다"고 강조했다.
박 예비후보는 이번 선거에서 ▲100년 가는 미래 글로벌 문화수도 광명▲ 기업과 사람이 모이는 일자리 도시 광명▲안전하고 균형 있는 도시 성장▲ 쾌적한 광역교통 체계 완성▲포용과 기본이 지켜지는 기본사회 1번지 광명▲사람과 자연이 공존하는 지속가능 도시 광명를 핵심 비전으로 제시하고 있다.
박 예비후보는 "이번 선거는 단순히 시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니라 광명의 미래 100년을 결정하는 중요한 선택"이라며 "시민과 함께 더 크고 더 강한 광명을 반드시 만들겠다."고 말했다.
한편 박승원 예비후보는 후보 등록 이후 시민 밀착형 선거운동과 정책 중심 선거를 이어가며 본격적인 지지세 확장에 나설 예정이다.
1141world@newspim.com