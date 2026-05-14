평택시, '2026년 청년 크라우드 펀딩 지원사업' 참여 기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 14일 청년 창업자를 위한 크라우드 펀딩 지원사업 참여자를 모집한다.
- 선정 기업에 크라우드 펀딩 교육과 마케팅 지원을 제공한다.
- 19~39세 평택 청년 창업가 3명 대상으로 6월 5일까지 신청한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 아이디어는 있지만 판로 개척에 어려움을 겪는 청년 창업가를 지원하기 위해 '2026년 청년 창업자를 위한 크라우드 펀딩 지원사업' 참여자를 모집한다.
14일 평택시에 따르면 이번 사업은 청년 창업가들이 대중 투자(크라우드 펀딩)를 통해 제품을 홍보하고 마케팅 지원을 바탕으로 안정적인 판로를 개척할 수 있도록 돕는 프로그램이다.
시는 선정된 기업에게 크라우드 펀딩 교육, 상세페이지 제작, 홍보·마케팅 지원, 사업 성과 분석 등을 제공할 예정이다.
모집 대상은 공고일 기준 평택시에 주민등록 및 사업자등록을 마친 19세 이상 39세 이하의 청년 창업가 3명이다.
특히 자신만의 아이디어 제품을 판매하고 리워드 펀딩에 적합한 공산품, 공예, 디자인, 삽화 등의 분야면 신청할 수 있다.
다만 농수축산물 업종과 무형 서비스는 지원 대상에서 제외되며 신청은 오는 6월 5일 오후 6시까지다.
krg0404@newspim.com