경기도교육청 '경기형 공간재구조화 사업대상교 설명회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 14일 남부청사에서 공간재구조화 사업대상교 설명회를 개최했다.
- 노후 학교를 미래형 교육환경으로 변화시키는 사업 배경과 방향을 공유했다.
- 사업 대상교 22교를 대상으로 맞춤형 지원과 연수를 지속할 계획이다.
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사업 도입 배경, 추진 방향 및 절차, 운영 사례 및 현장경험 공유
사전 기획부터 교육활동 연계까지 학교 맞춤형 현장 지원 강화
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 14일 남부청사에서 '2026 경기형 공간재구조화 사업대상교 설명회'를 개최했다. 이 설명회는 학교 공간의 교육적 기능 강화를 목표로 하고 있으며 학생 맞춤형 미래교육 기반 조성을 위한 현장 지원 강화의 일환이다.
설명회에는 사업 대상교 관리자와 교직원, 교육지원청 업무 담당자 등 100여명이 참석했다. 이번 자리에서는 경기형 공간재구조화사업의 도입 배경과 추진 방향, 절차, 그리고 운영 사례를 공유하고자 마련됐다.
주요 내용으로는 ▲공간재구조화 사업 추진 배경과 정책 방향▲교육과정 연계 미래형 학습환경 구축의 필요성▲사업 추진 일정 및 단계별 지원 체계▲스마트 학습환경 조성 지침 등이 포함됐다. 또 한국교육시설안전원 담당자와 현직 교사의 특강을 통해 실제 사업 운영 사례와 경험이 공유됐다.
경기형 공간재구조화 사업은 40년 이상 경과한 노후 학교시설을 미래형 교육환경으로 변화시키는 사업으로 현재 사업 대상교는 총 22교다. 2021년부터 2026년까지 총 208개교가 사업 대상에 선정된 상태이다.
경기도교육청은 설명회 이후에도 사업 대상교 교직원 역량 강화 연수, 권역별 소통과 현장 지원단 운영, 찾아가는 학교 현장 자문 등을 통해 맞춤형 지원을 지속할 계획이다. 아울러 준공 이후 변화한 학교 공간을 활용한 교육활동 운영까지 체계적으로 뒷받침할 예정이다.
beignn@newspim.com