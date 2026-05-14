이수지 측 "사칭 피해 주의…개인정보 요청 안 해"

AI 핵심 요약beta
- 코미디언 이수지의 유튜브 채널 '핫이슈지' 제작진이 13일 관계자 사칭 피해 주의를 당부했다.
- 제작진은 출연·협업 연락 시 공식 메일과 확인된 담당자만 사용하며 개인정보 요청이나 무리한 대면 미팅을 유도하지 않는다고 밝혔다.
- 진위 확인이 필요한 경우 공식 메일을 통해 확인할 것을 당부했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 코미디언 이수지의 유튜브 채널 '핫이슈지' 제작진이 사칭 피해 주의를 당부했다.
13일, '핫이슈지' 제작진은 유튜브 게시판을 통해 "최근 핫이슈지 관계자를 사칭해 개인적으로 연락하거나 미팅을 유도하는 사례가 확인돼 안내드린다"고 밝혔다.
이어 "핫이슈지는 출연 및 협업 관련 연락 시 공식 메일 또는 확인 가능한 담당자를 통해 소통하고 있다"라며 "신원이 확인되지 않은 연락처로 개인정보, 사진, 자료 등을 요청하거나 무리하게 대면 미팅을 유도하지 않는다"고 덧붙였다.
제작진은 "혹시 핫이슈지 관련 연락을 받으셨으나 진위 확인이 필요하신 경우, 반드시 핫이슈지 공식 메일을 통해 확인 부탁드린다"고 전했다.
끝으로 "유사 사례로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의 부탁드리며, 관련 내용을 제보해주신 분들께도 감사드린다"고 말했다.
이수지는 구독자 132만명을 보유한 유튜브 채널 '핫이슈지'를 통해 다채로운 부캐릭터와 현실 풍자 개그를 선보이며 큰 사랑을 받고 있다. 최근 열린 백상예술대상에서는 여자 예능상을 2년 연속 수상하며 대세 예능인으로서의 존재감을 다시 한번 입증했다.
moonddo00@newspim.com