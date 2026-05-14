해남군, 적극행정·규제개혁 전직원 심화교육

AI 핵심 요약beta
- 전남 해남군이 14일 공직자 적극행정 교육을 했다.
- 전 직원이 참여해 소극행정 지양과 혁신 의지를 다졌다.
- 군은 민원 해결·규제개선 교육을 지속하겠다고 밝혔다.
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[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군은 지난 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '2026년 공직자 적극행정 및 규제개혁 심화교육'을 진행했다고 14일 밝혔다.
이번 교육은 공직사회 내 적극행정 문화를 확산하고 불합리한 규제를 개선하기 위한 공감대를 형성하기 위해 마련됐다.
교육에 앞서 군수 권한대행 인사말에 이어 전 직원이 참여한 실천 퍼포먼스가 진행됐다. 참석자들은 '복지부동 OUT 적극행정 IN', 'STOP 규제 GO 혁신' 구호를 외치며 소극행정 지양과 군민 중심 행정 실천 의지를 다졌다.
강의는 인사혁신처 적극행정 전문강사인 최덕림 강사가 맡았다. 최 강사는 순천만 국가정원을 제1호 국가정원으로 조성하는 데 참여한 경험을 바탕으로 공직자의 주인의식과 발상 전환을 강조했다. 현장 사례를 통해 규제와 갈등을 해결한 경험을 공유하며 공감을 이끌었다.
이어진 교육에서는 법령의 적극적 해석을 통한 민원 해결 방안과 내부 규제 발굴 절차 등 실무가 다뤄졌다. 소극행정 사례와 적극행정 면책제도도 함께 논의됐다.
군 관계자는 "적극행정과 규제혁신은 필수 과제"라며 "군민이 체감할 수 있는 행정서비스 제공을 위해 교육과 제도 개선을 지속하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com