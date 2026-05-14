"주민등록등본 발급해줘"…AI 국민비서, 이제 음성으로 행정 처리

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 14일 카카오톡 'AI 국민비서'에 음성 인식 기능을 도입했다고 밝혔다
- 고령층 등 디지털 취약계층도 말로만 전자증명서 발급·공공시설 예약 등 행정서비스를 이용할 수 있게 됐다
- 카카오 '카나나 세이프가드'로 보안을 강화했으며 행안부는 AI 기반 행정서비스를 확대해 'AI 민주정부' 구현에 나선다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 앞으로는 카카오톡에서 "주민등록등본 발급해줘"라고 말만 해도 전자증명서 발급과 공공시설 예약 등 행정서비스를 이용할 수 있게 된다.
행정안전부는 카카오톡 기반 'AI 국민비서'에 음성 인식 기능을 새롭게 도입해 텍스트 입력 없이 음성만으로 행정 업무를 처리할 수 있도록 했다고 14일 밝혔다.
이번 서비스는 모바일 기기 조작이나 텍스트 입력에 어려움을 겪는 고령층 등 디지털 취약계층의 불편을 줄이고, 누구나 쉽게 행정서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.
현재 행정안전부는 네이버·카카오와 협력해 100여 종의 전자증명서 발급과 1200여 개 공공시설 조회·예약 서비스를 AI 국민비서를 통해 시범 제공하고 있다.
이번 음성 기능 추가로 이용자는 카카오톡 AI 국민비서 대화창에서 "주민등록등본 발급해줘", "테니스장 예약해줘"와 같이 일상 언어로 말하기만 하면 AI가 의도를 분석해 관련 서비스를 실행한다.
또 카카오톡 '더보기' 메뉴에서 AI 국민비서 아이콘을 누르면 곧바로 서비스를 이용할 수 있도록 접근성도 개선했다.
행정안전부는 공공서비스에 민간의 최신 AI 기술을 접목하는 동시에 개인정보 보호 등 보안성 확보에도 힘을 쏟았다고 설명했다.
특히 카카오의 AI 보안 기술인 '카나나 세이프가드'를 적용해 개인정보 유출이나 해킹 우려 없이 서비스를 이용할 수 있도록 했다.
윤호중 행정안전부 장관은 "카카오 'AI 국민비서' 음성 기능 도입으로 디지털 취약 계층도 일상 속에서 보다 편리하게 행정서비스를 누릴 수 있을 것으로 기대한다"고 밝히며 "행정안전부는 앞으로도 국민이 직접 체감할 수 있는 AI 기반 행정서비스를 지속 선보여 'AI 민주정부'를 실현해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com