라메디텍, 인체조직은행 허가로 ECM 사업 본격화

AI 핵심 요약beta
- 레이저 미용·의료기기 기업 라메디텍은 14일 인체조직은행 허가를 취득했다고 밝혔다
- 라메디텍은 인체 유래 ECM 재생의료 소재를 신규 성장축으로 삼아 사업과 제품 포트폴리오를 확대할 계획이라고 했다
- 레이저 약물전달시스템과 ECM을 결합한 융합 솔루션으로 미용·재생의료 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하겠다는 방침이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 레이저 미용·의료기기 전문기업 라메디텍은 식품의약품안전처로부터 인체조직은행 허가를 취득했다고 14일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 허가를 통해 라메디텍은 인체 유래 조직을 활용한 세포외기질(ECM, Extracellular Matrix) 소재의 취급, 가공, 품질관리 및 유통을 위한 핵심 기반을 확보하게 됐다. 이에 따라 회사는 ECM 기반 재생의료 소재 사업을 신규 성장축으로 본격 추진할 계획이다.
ECM은 콜라겐, 엘라스틴 등으로 구성돼 인체 조직의 구조적 기반을 이루는 물질로, 손상된 조직의 회복과 재생 과정에 관여하는 차세대 바이오 소재로 주목받고 있다. 특히 인체 유래 ECM은 생체적합성이 높고 조직 재생 분야에서 활용 가능성이 커, 최근 미용·재생의료 시장에서 관심이 확대되고 있다.
현행 제도상 ECM과 같은 인체 유래 소재는 의료기기가 아닌 '인체조직'으로 분류된다. 이에 따라 관련 소재를 적법하게 취급, 가공, 관리, 공급하기 위해서는 인체조직은행 허가가 필요하다. 원료 확보부터 품질관리, 유통까지 엄격한 관리 체계가 요구되는 만큼, 인체조직은행 허가는 해당 시장 진입을 위한 중요한 인프라로 평가된다.
회사 측은 이번 허가 취득을 계기로 ECM 기반 재생의료 소재 사업을 본격 확대할 방침이다. 회사는 관련 파트너사와 협력해 안정적인 ECM 공급망을 확보하고, 향후 피부미용 및 재생의료 시장을 대상으로 제품 포트폴리오를 확장할 계획이다.
특히 라메디텍은 자사의 레이저 기반 약물전달시스템(DDS, Drug Delivery System) 기술과 ECM 소재를 결합한 차별화된 융합 솔루션 개발을 추진하고 있다. 레이저를 활용해 피부에 미세 채널을 형성한 뒤 ECM 소재를 전달하는 방식으로, 유효성분의 전달 효율과 시술 효과를 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
라메디텍 관계자는 "이번 인체조직은행 허가는 라메디텍이 기존 레이저 미용·의료기기 사업을 넘어 ECM 기반 재생의료 소재 사업으로 확장하는 중요한 전환점"이라며 "레이저 DDS 기술과 ECM 바이오 소재를 결합한 융합 솔루션을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고, 새로운 성장 동력을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
한편 최근 미용·재생의료 시장에서는 ECM 기반 스킨부스터 제품에 대한 관심이 빠르게 확대되고 있다. 기존 PN·PDRN 중심 시장에서 보다 다양한 재생 소재에 대한 수요가 증가하고 있으며, 원료 확보와 품질관리 역량, 인허가 기반이 중요한 경쟁 요소로 부각되고 있다. 업계에서는 관련 인프라를 선제적으로 확보한 기업을 중심으로 ECM 기반 재생의료 소재 시장이 확대될 것으로 전망하고 있다.
nylee54@newspim.com