아리바이오, 푸싱제약과 알츠하이머 신약 7조원 계약

AI 핵심 요약beta
- 아리바이오가 14일 푸싱제약과 알츠하이머 신약 AR1001 글로벌 독점 판권 계약을 체결했다
- 계약 규모는 최대 47억달러로 옵션·선급금 1억4000만달러와 마일스톤·최대 20% 로열티를 포함한다
- AR1001은 다중기전 경구용 알츠하이머 치료제로 글로벌 임상3상 진행 중이며 아리바이오는 소룩스와 8월 11일 합병을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 아리바이오가 중국 글로벌 제약기업 푸싱제약과 경구용 알츠하이머병 치료제 'AR1001'의 글로벌 개발·허가·생산·상업화를 위한 독점 판권 계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 계약 규모는 총 47억달러(약 7조원)로 국내 바이오 산업 역사상 알츠하이머 치료제 판권 계약 중 최대 규모다.
아리바이오에 따르면 옵션 비용으로 6000만달러(약 900억원)를 우선 수령하며, 글로벌 임상 3상 톱라인 발표 시 추가 8000만달러(약 1200억원)를 포함해 총 1억4000만달러(약 2100억원) 규모의 선급금을 단계적으로 받는다. 이후 허가 및 상업화 단계에 따른 대규모 마일스톤과 함께 최대 20% 수준의 로열티도 확보한다.
푸싱제약은 이번 계약을 통해 한국과 중동, 중남미를 제외한 글로벌 시장에서 AR1001 독점 판매권을 확보했다. 기존 중국 및 아세안 지역 중심 협력을 미국·유럽·일본 등 글로벌 시장으로 확대했으며 아리바이오에 대한 전략적 투자 논의도 진행 중이다.
AR1001은 아리바이오가 독자 개발한 세계 최초 질환조절형 경구용 PDE-5 억제제 계열 알츠하이머병 치료제다. 아밀로이드 플라크 제거와 비정상 타우 단백질 억제, 신경염증 감소, 뇌혈류 개선, 신경세포 보호 등을 동시에 겨냥하는 다중기전 기반 치료제로, 단순 증상 완화를 넘어 질환의 근본 원인에 접근한다.
현재 미국·유럽·영국·중국·한국 등 주요 시장에서 1500명 이상 환자가 참여한 글로벌 임상 3상 'POLARIS-AD'를 진행 중이며 톱라인 결과는 연내 발표될 예정이다. 현재까지 아리바이오가 체결한 AR1001 글로벌 독점 판매권 계약 규모는 누적 기준 약 10조원에 달한다.
정재준 아리바이오 공동대표는 "이번 계약은 단순 기술이전을 넘어 한국 바이오 산업이 글로벌 신약 시장 중심으로 도약할 수 있음을 보여준 사례"라며 "15년간 축적한 연구개발 역량과 기술력을 세계 시장에서 인정받은 의미 있는 성과"라고 밝혔다. 이어 "푸싱제약과 긴밀히 협력해 전 세계 환자들에게 새로운 치료 기회를 보다 빠르게 제공할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
궈광창(郭廣昌) 푸싱그룹 회장은 "AR1001은 혁신성과 글로벌 잠재력을 모두 갖춘 자산"이라며 "양사가 함께 글로벌 알츠하이머 치료 시장의 새로운 패러다임을 만들어 가길 기대한다"고 밝혔다.
첸위칭(陳玉卿) 푸싱제약 회장은 "AR1001은 글로벌 알츠하이머 치료 시장에서 경쟁력이 높은 혁신 신약 후보"라며 "임상 3상 결과가 긍정적으로 확인될 경우 글로벌 시장의 게임 체인저가 될 가능성이 충분하다"고 말했다.
한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진 중이며 합병 예정일은 오는 8월 11일이다.
nylee54@newspim.com