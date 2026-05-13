[핌in현장] 플레어유, 청춘 듀오로 전격 데뷔…"'비타민 자판기' 그룹 될 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = Mnet '보이즈2플래닛'으로 만난 최립우와 강우진이 '플레어 유'라는 팀으로 새출발에 나선다.

플레어유는 13일 서울 한남동에 위치한 블루스퀘어에서 열린 미니 1집 '유스 에러(YOUTH ERROR)' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 "열심히 활동하며 멋진 모습 보여드리고 싶다"라며 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신인 보이그룹 플레어 유가 13일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 1집 '유스 에러'(YOUTH ERROR) 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 플레어 유는 지난해 방송된 엠넷 '보이즈 2 플래닛'에 출연한 강우진, 최립우가 결성한 듀오 그룹이다. 2026.05.13 jk31@newspim.com

플레어 유는 지난해 방영된 엠넷 '보이즈 2 플래닛'을 통해 실력과 잠재력을 인정받은 최립우와 강우진으로 구성된 듀오 그룹이다. 이번 타이틀곡 '웨이 투 유(WAY 2 U)'는 휴대폰 진동처럼 갑작스럽게 시작된 감정을 계기로 친구 사이를 넘어서 좋아하는 마음을 깨닫고 망설임 없이 상대에게 달려가는 설렘을 표현했다.

이날 최립우는 "솔로로 활동하다 이렇게 그룹으로 다시 데뷔하게 됐는데, 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 기대되고 설렌다. 많은 분들이 응원해 주신 만큼, 멋진 모습으로 보답하고 싶다"며 소감을 전했다.

강우진은 "항상 꿈꿔왔던 데뷔라 감사한 마음이다. 열심히 해볼 것"이라며 포부를 드러냈다.

강우진은 이번 타이틀곡에 대해 "'유스 에러'는 틀리고, 넘어지고, 서로 다른 오류를 지닌 청춘의 이야기다. 최립우, 강우진이 한 팀으로 만나서 하나의 빛으로 빛난다는 과정을 담고 있다"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신인 보이그룹 플레어 유가 13일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 1집 '유스 에러'(YOUTH ERROR) 발매 기념 쇼케이스에서 멋진 무대를 선보이고 있다. 플레어 유는 지난해 방송된 엠넷 '보이즈 2 플래닛'에 출연한 강우진, 최립우가 결성한 듀오 그룹이다. 2026.05.13 jk31@newspim.com

두 사람은 '보이즈2플래닛' 방영 내내 남다른 팀워크를 보여주며 화제를 모았다. 그리고 두 사람이 듀오로 데뷔한다는 소식이 전해지자, 뜨거운 관심이 쏟아지기도 했다.

최립우는 "'보이즈 2 플래닛' 덕분에 데뷔를 할 수 있게 돼서 감사한 마음이 크다. 뒤돌아보면 아름다운 추억이었던 것 같다"고 회상했다. 반면 강우진은 "초반에는 체력적으로, 심적으로 힘든 점이 많았다. 그런데 한 번 겪고 나니까 실력적으로 많이 성장한 것 같다"고 답했다.

'보이즈2플래닛' 이후 듀오로 데뷔한 것은 두 사람이 최초이다. 또한 가요계에도 듀오 그룹은 흔치 않은 일이다. 이에 강우진은 "부담이 없었다면 거짓말인 것 같다. 하지만 '보이즈 2 플래닛'도 같이 했고 둘의 서사도 있기 때문에 잘할 수 있을 것 같다는 생각이 든다"며 자신감을 내비쳤다.

최립우는 듀오의 장점에 대해 "파트가 많다 보니 각각의 색깔이 잘 드러난다"면서 "서로 다른 캐릭터인데 만나서 서로 보완하고 완성하는 그림이 있다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신인 보이그룹 플레어 유가 13일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 1집 '유스 에러'(YOUTH ERROR) 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 플레어 유는 지난해 방송된 엠넷 '보이즈 2 플래닛'에 출연한 강우진, 최립우가 결성한 듀오 그룹이다. 2026.05.13 jk31@newspim.com

듀오 그룹인 만큼, 이들의 롤모델 또한 남매 듀오인 '악뮤'였다. 강우진은 "악뮤 선배들이 우리의 추구미(추구하는 매력)다. 무대도 즐겁게 하시고 음악을 통해 자신들의 이야기를 하시지 않나, 예전부터 닮고 싶었다"라고 답했다.

최립우 역시 "나도 항상 악뮤 선배님을 이야기했다, 너무 존경하는 선배님들인데 우리도 음악을 통해 위로받는 존재가 되고 싶다"라고 부연했다.

청춘의 이야기를 담은 만큼 퍼포먼스 역시 파워풀하고 남성적인 매력보다 귀여움이 더 담겨 있다. K팝에서 빼놓을 수 없는 것이 바로 챌린지인 만큼, 이들은 함께 찍고 싶은 가수로 트와이스를 꼽았다.

최립우는 "제가 트와이스의 팬이라, 챌린지를 같이 찍으면 정말 성공했다고 생각할 것 같다. 또 아티스트들이 본인 회사 분들이랑 챌린지를 같이 찍는 게 재미있어 보여서 한성호 총괄과도 같이 찍을 수 있었으면 좋겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 신인 보이그룹 플레어 유가 13일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 열린 미니 1집 '유스 에러'(YOUTH ERROR) 발매 기념 쇼케이스에서 멋진 무대를 선보이고 있다. 플레어 유는 지난해 방송된 엠넷 '보이즈 2 플래닛'에 출연한 강우진, 최립우가 결성한 듀오 그룹이다. 2026.05.13 jk31@newspim.com

본격적인 활동에 나설 이들은 듣고 싶은 수식어도, 이루고자 하는 목표도 뚜렷했다. 먼저 최립우는 "'비타민 자판기'라는 수식어를 갖고 싶다. 요즘 비타민은 일상 속 필수품이지 않느냐. 우리도 대중 분들에 그런 존재가 되길 바란다. 언제든 에너지가 필요할 때면 우릴 찾아주시길 바란다"고 희망했다.

끝으로 강우진은 "'플레어 유'라는 이름처럼 두 사람이 만나 빛을 환한 내길 바란다. 또 완벽하지 않을 지라도 늘 진심이 담긴 음악으로 대중 분들을 찾아뵙고 싶다. 꾸준히 성장하며 많은 분들이 공감할 수 있는 멋진 팀으로 기억되고 싶다"고 전했다.

이날 오후 6시에 발메되는 플레어 유의 데뷔 앨범 '유스 에러'에는 타이틀곡 '웨이 투 유'를 포함해 '하이퍼(Hyper)', '우니까(Don't Cry)', '미라클(MIRACLE)', '우-후(WOO-HOO)', '놀이터(Playgroung)'까지 총 6곡이 수록된다.

alice09@newspim.com