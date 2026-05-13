"미·중 무역협상, 오늘 인천국제공항서 시작" 신화통신

AI 핵심 요약beta
- 미국과 중국이 13일 인천공항에서 무역 협상을 시작했다.
- 베선트 재무장관과 허리펑 부총리가 이재명 대통령 예방 후 회담에 들어갔다.
- 14~15일 트럼프-시진핑 정상회담 의제 조율과 무역·이란 논의가 예상된다.
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국과 중국 무역 협상이 13일 정오(한국시간 오후 1시) 한국 인천국제공항에서 시작했다고 중국 신화통신이 보도했다.
신화통신은 대표단 구성이나 회담 내용에 대해서는 밝히지 않았다.
스콧 베선트 미 재무장관은 지난 10일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 이날 서울에서 허리펑 중국 국무원 부총리와 회담한다고 예고한 바 있다.
로이터 통신도 베선트 장관과 허 부총리가 인천국제공항에서 회담을 시작했다고 전했다.
두 사람은 각각 이재명 대통령을 청와대에서 예방한 뒤 인천공항에서 회담에 들어갔다.
이번 회담은 14~15일 베이징에서 열릴 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 앞두고 의제를 조율하기 위한 사전 회동인 것으로 알려졌다. 중국 측에서는 리청강 상무부 부부장과 랴오민 재정부 부부장 등이 허 부총리와 동행했다.
미국 관리들에 따르면 정상회담에서는 무역·투자 촉진을 위한 위원회 설치 합의가 예상되며 중국은 보잉 항공기·미국산 농산물·에너지 구매 계획을 발표할 것으로 보인다. 중국의 희토류 수출 규제 관련 무역 전쟁 휴전 연장도 논의될 예정이나 중국 세관 데이터에 따르면 중국은 방위·제조업에 핵심적인 희토류 수출을 여전히 억제하고 있다. 중국은 첨단 반도체 수출 규제 완화와 핵심 칩 제조 장비의 대중 반출을 제한하는 법안에 대한 우려도 제기하고 있다.
이란 전쟁도 의제에 오를 전망이다. 트럼프 대통령은 전날 이란 문제 해결을 위해 중국의 도움이 필요하지 않다고 밝혔으나, 이란산 원유의 최대 구매국인 중국의 역할에 대한 논의는 불가피할 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 이날 저녁 베이징에 도착해 다음날인 14일 시 주석과 회담한다.
wonjc6@newspim.com