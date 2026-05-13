한컴, 1분기 영업익 176억원…전년比 2.7%↑

AI 핵심 요약beta
- 한글과컴퓨터가 2026년 1분기 별도 매출 465억원, 영업이익 176억원을 기록했다.
- AI 사업 성장으로 전년 대비 매출 2.4%, 영업이익 2.7% 증가했다.
- 트윈형 에이전틱 OS 개발과 글로벌 시장 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한글과컴퓨터가 2026년 1분기 별도 기준 매출액 465억원, 영업이익 176억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 2.4%, 영업이익은 2.7% 증가했다.
AI 사업 부문의 성장이 실적을 주도했다. 연결 기준으로는 매출액 636억원, 영업이익 85억원을 기록했다.
회사는 설치형 패키지 소프트웨어 중심에서 AI와 클라우드 중심으로 사업 구조를 전환하고 있다. 별도 매출액은 2023년 1281억원에서 2025년 1753억원으로 증가했으며 올해 연간 매출 목표는 2100억원이다. 문서 파싱 및 비정형 데이터 추출 등을 수행하는 AI 제품이 정부와 기업 시장에서 채택되고 있다.
회사는 차세대 비전인 '트윈형 에이전틱 OS' 개발을 본격 추진한다. 이 기술은 사용자의 업무 스타일을 복제한 AI 에이전트가 사용자 퇴근 후에도 24시간 자율적으로 업무를 완결하는 구조다. 36년간 축적한 문서 구조화 기술과 AI 역량을 활용해 다양한 AI 모델과 기존 업무 시스템을 연결한다.
글로벌 시장 확장도 추진 중이다. 오픈데이터로더 PDF는 최근 깃허브에서 2만 스타를 돌파했다. 오픈소스 최초 AI 기반 PDF 접근성 태그 자동생성 기능을 공개했다. 표준 연동 규격인 MCP(Model Context Protocol)를 도입해 전 세계 플랫폼 환경에서 상용 AI 모듈이 즉시 적용될 수 있는 기술적 기반을 마련했다.
김연수 대표는 "1분기 실적은 한글과컴퓨터가 AI 기술 기업으로 재평가받고 있음을 보여주는 결과"라며 "안정적인 수익 구조를 바탕으로 에이전틱 OS 개발 및 글로벌 시장 공략에 역량을 집중하겠다"고 말했다.
한컴은 상반기 내 트윈형 에이전틱 OS를 출시하고 연내 상용화할 계획이다.
yuniya@newspim.com