솜씨당Biz, 기업 출강 매칭 서비스 고도화

AI 핵심 요약beta
- 솜씨당이 13일 기업 출강 매칭 서비스 솜씨당Biz를 강화했다.
- 워크숍 클래스 섭외와 일정 조율을 자동화하며 SaaS 솔루션을 고도화했다.
- 삼성전자 등 기업이 활용 중이며 B2B 영역 확대를 계획한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 솜씨당이 기업 대상 출강 매칭 서비스 '솜씨당Biz'를 통해 기업 워크숍 및 사내 클래스 예약 자동화 기능과 기업 전용 SaaS(서비스형 소프트웨어) 솔루션을 강화한다고 밝혔다.
솜씨당Biz는 기업 워크숍과 조직문화 프로그램 운영 과정에서 발생하는 클래스 섭외, 일정 조율, 견적 비교, 공간 예약, 이동수단 관리 등의 업무를 통합 지원하는 서비스를 제공하고 있다.
기업 담당자가 일정, 지역, 인원, 예산 등의 조건을 입력하면 베이킹·플라워·드로잉 등 원데이클래스 기반 프로그램과 강사를 추천하며, 공간 대여 및 이동수단 예약까지 함께 진행할 수 있도록 구성됐다.
회사는 기업 운영 환경에 맞춘 전용 SaaS 솔루션도 고도화했다. 해당 시스템은 사내 결재 프로세스 연동, 임직원 복지지원금 정산 및 관리 기능 등을 지원한다.
관리자는 전용 대시보드를 통해 임직원 참여율, 예산 사용 현황, 만족도 등을 확인할 수 있으며, 신규 입사자 온보딩, 조직문화 프로그램, 사내 복지 운영 목적에 맞춘 클래스 추천 기능도 이용할 수 있다.
솜씨당Biz는 기업 내부 행사 외에도 VIP 고객 행사와 브랜드 체험형 클래스 운영을 위한 예약 SaaS 서비스도 함께 운영하고 있다. 기업 맞춤형 예약 페이지와 신청 프로세스를 제공해 행사 예약 및 운영 기능을 지원한다.
회사 측에 따르면 현재 삼성전자, 한화생명 등 기업들이 솜씨당Biz 서비스를 활용하고 있다.
솜씨당Biz 장윤재 이사는 "기업 행사 운영 과정의 업무 부담을 줄일 수 있도록 자동화 매칭과 SaaS 기능을 강화했다"며 "워크숍과 브랜드 행사 등 B2B 영역으로 서비스를 확대할 계획"이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com