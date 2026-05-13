과천시, 아동 성장환경 평가 전국 1위...아이 키우기 좋은 도시 입증

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 13일 아동 성장환경 평가 전국 1위 선정 발표했다.
- 초록우산 지표에서 91.34점으로 2위와 격차 벌렸다.
- 아동복지과 신설과 돌봄 지원 확대 등 정책 강화했다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 아동 성장환경 평가에서 전국 1위에 선정되며 '아이 키우기 좋은 도시'로서의 위상을 다시 한번 입증했다고 13일 밝혔다.
아동복지 전문 기관 '초록우산'이 지난달 발표한 '대한민국 아동 성장환경 지표' 분석 결과에 따르면 과천시는 건강·교육·복지·지역사회 등 4개 영역에서 총점 91.34점을 기록하며 전국 1위에 올랐다. 이는 2위 지자체(88.01점)와도 큰 격차를 보인 수치다.
'대한민국 아동 성장환경 지표'는 민간 차원에서 전국 229개 시군구의 아동 성장환경을 종합적으로 진단한 첫 지표로, 그 의미가 크다.
과천시는 지난해 조직개편을 통해 아동 정책 전담 부서인 '아동복지과'를 신설하고 아동과 양육 가정을 위한 맞춤형 지원을 확대하고 있다. 신혼부부 전세자금 대출이자 지원과 '과천다움주택' 공급 등을 통해 안정적인 주거 기반 마련을 돕고 있으며, 다자녀가구 양육 바우처 지원 사업도 추진하고 있다.
또한 어린이집, 다함께돌봄센터, 지역아동센터 등 아동 이용 시설에 시비 예산을 추가 지원해 보다 안전하고 질 높은 돌봄 환경 조성에 힘쓰고 있다. 아울러 아동의 놀 권리와 참여권 보장을 위한 다양한 프로그램과 아동 친화 정책도 지속 확대하고 있다.
과천시는 지난 2024년 유니세프 '아동친화도시' 인증을 획득했으며 현재 36개 중점 추진사업을 운영 중이다. 특히 올 하반기에는 아동 학대 예방과 피해 아동 보호를 위한 아동보호전문기관 개소도 앞두고 있어 보다 전문적이고 체계적인 아동 보호 시스템 구축이 기대된다.
안미영 과천시 아동복지과장은 "이번 전국 1위 선정은 아이와 부모 모두가 행복한 도시를 만들기 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 아이들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있도록 아동 친화 정책과 돌봄 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com