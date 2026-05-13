김영환 '강한충북' 선대위 출범…'필승 원팀' 가동

AI 핵심 요약beta
- 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 13일 강한 충북 선거대책위원회를 출범시켰다.
- 충북 전역 승리를 위한 필승 원팀 체제를 구축하고 지방선거 압승을 목표로 한다.
- 김문수·박덕흠 등 명예위원장과 엄태영 총괄위원장이 참여해 전방위 선거 체제를 가동한다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 국민의힘 충북지사 후보가 '강한 충북' 선거대책위원회를 출범시키고 충북 전역 승리를 위한 '필승 원팀 체제'를 구축했다.
13일 김 후보 캠프에 따르면 이번 선대위는 도지사 선거를 넘어 시장·군수, 도의원, 시·군의원 선거까지 하나의 전선으로 묶어 지방선거 전반에서 압승을 목표로 하는 통합형 선거 체제로 꾸려졌다.
선대위는 국민의힘 충북도당과 각 지역 후보 선대위를 유기적으로 연결하는 시스템을 구축하고 조직·정책·홍보·민생 대응을 아우르는 전방위 선거 체제에 돌입했다.
명예 선대위원장에는 김문수 전 대통령 후보와 박덕흠 국회부의장 예정자, 나경원 전 원내대표, 안철수 의원이 참여해 중앙 정치권의 지원을 맡는다.
상임고문에는 이기용 전 충북교육감과 황우여 전 국민의힘 대표, 이인제 상임고문이 이름을 올렸다.
총괄 선대위원장은 엄태영 충북도당위원장이 맡아 도내 선거를 총괄 지휘한다.
상임 선대위원장에는 이종배 의원과 함께 경선 경쟁자였던 윤희근 전 경찰청장, 김수민 전 충북도 정무부지사가 합류해 원팀 체제를 강화했다.
공동 선대위원장단은 당협위원장을 중심으로 한 지역 총력 체제로 구성됐다.
서승우(상당)·김동원(흥덕)·김진모(서원)·경대수(진천·음성·증평) 당협위원장을 비롯해 송태영 전 도당위원장, 김정복 전 흥덕당협위원장, 정윤숙 전 국회의원 등이 참여했다.
선대위는 단순한 선거 조직을 넘어 공약 실천형 조직으로 운영된다.
후보 직속으로 돔구장 추진, K-바이오스퀘어 조성, 민간전용 활주로 구축 등 핵심 공약별 특별위원회를 전면 배치했다.
이와 함께 민생경제, 청년 일자리, 노인복지, 노동, 기후환경 대응 등 분야별 특별위원회를 가동해 정책 대응과 선거 전략을 병행한다.
정책·조직·직능·청년·여성·미디어·법률지원 등 부문별 본부도 구성해 현안에 신속히 대응할 계획이다.
김 후보 측은 "충북 전체 승리를 위한 '강한충 북' 선대위가 강력한 원팀 체제를 완성했다"며 "도지사 선거 승리를 넘어 충북 모든 시·군에서 압도적 승리를 이뤄내겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com