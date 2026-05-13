장수군 '찾아가는 마음안심버스' 운영…정신건강 돌봄

AI 핵심 요약beta
- 전북 장수군 정신건강복지센터가 13일 마음안심버스를 운영한다.
- 장계노인복지관 등에서 15일까지 이동상담 서비스를 제공한다.
- 스트레스 검사와 상담, 자살예방 홍보로 사각지대 주민을 지원한다.
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스트레스 검사·자살예방 캠페인 연계 주민 밀착 지원 확대
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군 정신건강복지센터가 정신건강 서비스 접근이 어려운 주민들을 위해 '찾아가는 마음안심버스'를 운영하며 군민 정신건강 지원에 나섰다.
센터는 장계노인복지관을 시작으로 계남면과 계북면, 번암면 일원에서 오는 15일까지 군민 대상 정신건강 이동상담 서비스를 운영한다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 정신건강 서비스 사각지대를 해소하고 심리적 지원이 필요한 주민들에게 직접 찾아가는 상담과 검진 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.
주요 프로그램은 스트레스 측정기를 활용한 스트레스 검사와 정신건강 선별검사, 정신건강 상담, 자살예방 홍보 등으로 구성됐다.
특히 현장에 투입된 마음안심버스에는 정신건강 검진 장비가 탑재돼 장소 제약 없이 체계적인 검사가 가능하며, 검사 결과에 따라 전문가의 1대1 맞춤형 상담도 즉시 진행된다.
상담 과정에서는 주민들의 심리적 어려움을 경청하고 정서적 안정을 지원하는 프로그램도 함께 운영되고 있다.
또 정신건강복지센터 상담 연계 서비스 안내와 자살예방 캠페인, 지원사업 홍보 등 사후관리까지 병행돼 주민들의 호응을 얻고 있다.
노승무 센터장은 "마음안심버스 운영이 평소 센터 방문이 어려웠던 주민들이 자신의 마음 상태를 살펴보는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 촘촘한 정신건강 지원체계를 구축해 군민들의 정서적 안정 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com