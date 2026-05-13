수원시, 외국인 결제 우대 혜택 프로모션 전개…알리페이·위챗페이 협업

AI 핵심 요약beta
- 수원시는 13일 알리페이·위챗페이와 협업해 8개 동 제로페이 가맹점에서 결제 프로모션을 전개했다.
- 알리페이 결제 시 20% 할인(최대 6500원, 1인당 3회)과 알리페이+ 20% 할인(최대 5000원, 5회)을 제공한다.
- 위챗페이는 10% 환율 우대 혜택을 주며 7월 31일까지 1269개소에 QR 키트를 배포했다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = '2026~2027 수원방문의 해'를 선포한 수원특례시는 알리페이·위챗페이와 협업해 외국인이 많이 찾는 8개 동에서 알리페이·위챗페이로 결제하면 할인·환율 우대 혜택을 제공하는 프로모션을 전개한다고 13일 밝혔다.
수원시는 지난 3월 모바일 간편결제서비스 플랫폼인 '제로페이'를 운영하는 (재)한국간편결제진흥원과 업무협약을 체결하고, 외국인 관광객의 결제 편의성을 높이기 위해 협력하고 있다.
(재)한국간편결제진흥원은 국내외 관광객들이 편리하게 모바일 결제를 할 수 있도록 제로페이 인프라를 구축하고 있다.
제로페이는 글로벌 결제 플랫폼과 연동할 수 있어 외국인 관광객이 자국에서 사용하던 결제 앱을 국내 제로페이 가맹점에서 사용할 수 있다.
7월 31일까지 행궁·연무·영화·매교·고등·매산·인계·지동에 있는 제로페이 가맹점 5000여 개소에서 알리페이(CN)로 결제하면 20%(최대 6500원, 1인당 3회) 할인받을 수 있다.
알리페이+ 결제도 20%(최대 5000원, 1인당 5회) 할인 혜택을 제공한다.
위챗페이로 결제하면 최대 10% 슈퍼 환율 우대 혜택을 받을 수 있다(무작위 당첨 방식).
수원시는 8개 동의 제로페이 가맹점 1269개소에 해외 모바일결제플랫폼과 연동할 수 있는 큐알(QR) 코드 결제 키트를 배포했다.
수원시 관계자는 "수원 방문의 해를 맞아 수원을 찾는 외국인 관광객이 편리하게 결제할 수 있도록, 한국간편결제진흥원과 협력해 큐알(QR) 결제 인프라를 구축하고, 알리페이·위챗페이와 프로모션을 추진하고 있다"며 "중국 황금연휴 기간에 맞춰 추진하는 이번 프로모션이 소상공인의 매출이 늘어나는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com