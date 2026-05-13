광명시 "탄소중립 데이터 한 곳에 모아 연결하는 데이터 통합 체계 만든다"

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 13일 탄소중립 데이터 통합 체계 구축을 밝혔다.
- 데이터스테이션으로 교통·환경 등 데이터를 실시간 연계한다.
- 통합플랫폼 그린보드와 에코뷰로 공직자·시민 활용을 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 도시 전역에 흩어진 다양한 탄소중립 데이터를 한 곳에 모아 연결하는 데이터 통합 체계를 만든다.
시는 시 전역의 탄소중립 관련 데이터를 통합 관리하는 '데이터스테이션'과 수집한 데이터를 공직자, 시민들이 활용할 수 있도록 시각화해 제공하는 '통합플랫폼'을 구축한다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 광명시가 지난 2024년 국토교통부 강소형 스마트도시 조성사업 공모에 선정되며 추진하는 사업 중 하나이다. 사업 과정에서 생성되는 데이터와 기존 데이터를 한곳에 모아 연계·통합해 이를 시민 체감형 서비스와 데이터 기반 탄소 감축 정책에 활용하는 것이 목적이다.
시는 부서별·사업별로 개별 관리되던 데이터를 유기적으로 연결해 시민과 공직자가 실질적으로 활용할 수 있는 데이터 활용 체계를 구축할 방침이다.
데이터스테이션에는 광역 간 데이터 연계와 통합 관제 기능을 구현해 교통·환경·에너지·안전 등 분야별로 분리 운영되던 도시 데이터를 하나의 플랫폼에서 실시간으로 연계·관리할 수 있도록 한다.
건물에너지정보, 탄소중립포인트, 지능형교통체계(ITS) 등 기존 6개 주요 행정 시스템 데이터는 물론, 강소형 스마트도시 사업으로 도입되는 신재생에너지 가상거래, 인공지능 사물인터넷(AIoT) 기반 침수·홍수 관제, 전기차 공유 서비스 등 7종의 미래형 스마트 서비스 데이터를 실시간으로 연계한다.
분야별로 단절돼 있던 도시 데이터가 하나의 체계 안에서 유기적으로 연결되며, 도시 상황을 통합적으로 분석·대응할 수 있는 스마트도시 운영 기반도 강화될 전망이다.
이렇게 모인 데이터를 '통합플랫폼'에서 행정과 시민이 활용할 수 있는 정책 정보와 생활 정보로 제공한다.
통합플랫폼은 공무원이 사용할 수 있는 '그린보드'와 시민이 사용할 수 있는 '에코뷰'로 나눠 개발한다.
공직자용 플랫폼인 '그린보드'는 축적된 데이터를 바탕으로 정책 효과를 수치로 검증하고 예산 편성의 객관적 근거를 제시하는 등 데이터 기반 행정을 지원한다.
시민용 플랫폼인 '에코뷰'는 개인의 탄소중립 실천 활동에 따른 환경 기여 효과 등을 시각화해 탄소중립 정책을 일상에서 직관적으로 확인할 수 있도록 돕는다.
시는 지난 12일 '데이터스테이션 및 통합플랫폼 구축 사업' 착수보고회를 열고 사업 추진 방향과 데이터 연계 체계, 플랫폼 구축 방안 등을 점검했다. 내년 1월 구축을 목표로 시스템 설계와 데이터 연계 작업 등을 거칠 계획이다.
최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "이번 사업으로 도시 곳곳의 데이터를 연결해 탄소중립 정책의 실행력을 높이고 스마트도시 기반을 만들 것"이라며 "데이터에 기반한 정밀한 도시 운영 체계를 완성하고 시민이 체감할 수 있는 스마트 서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com