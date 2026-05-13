행복한학부모회 아이디어, 이남호 전북교육감 후보 지지 선언

AI 핵심 요약beta
- 행복한학부모회 아이디어가 13일 이남호 전북교육감 예비후보 지지를 선언했다.
- 전북교육 변화 필요성을 강조하며 공교육 신뢰 저하와 교육격차를 지적했다.
- 간담회와 투표로 이 후보의 교육 현실 이해와 진정성을 평가해 결정했다.
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학부모 간담회 기반 교육 변화·미래교육 리더십 기대 표명
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 학부모 단체인 '행복한학부모회 아이디어'가 13일 이남호 전북교육감 예비후보에 대한 공식 지지를 선언했다.
행복한학부모회 아이디어는 이날 "전북교육은 지금 변화가 필요하다"며 "보여주기식 행정이 아니라 아이 한 명 한 명의 가능성을 살리는 교육으로 나아가야 한다"고 밝혔다.
이들은 최근 공교육 신뢰 저하와 교육격차 확대, 학력 저하 우려 등을 언급하며 "아이들이 희망보다 불안을 먼저 배우고 있는 현실 앞에서 더 이상 침묵할 수 없었다"고 강조했다.
단체는 지난 4월 16일 전북교육감 후보 초청 간담회를 열고 후보들의 교육 정책과 교육 현안에 대한 이해도, 학부모·학생 목소리에 대한 공감 능력 등을 살폈다고 설명했다.
이어 "행정 중심이 아닌 학생과 학부모 중심 교육, 이념과 구호보다 실력과 미래를 준비하는 교육이 필요하다는 데 뜻을 모았다"며 "임원진 논의와 투표를 거쳐 이남호 후보 지지를 결정했다"고 밝혔다.
또 "이 후보는 간담회 과정에서 전북교육 현실을 진지하게 바라보고 있었고, 교육 현장의 목소리를 정책으로 연결하려는 의지를 보여줬다"며 "아이들의 미래를 위해 전북교육을 반드시 바꾸겠다는 책임감과 진정성을 느낄 수 있었다"고 평가했다.
행복한학부모회 아이디어는 "교육은 정치가 아니라 아이들의 미래여야 한다"며 "현장의 목소리를 듣고 변화를 실천할 수 있는 리더가 필요하다"고 강조했다.
그러면서 "이번 교육감 선거는 전북교육의 방향과 아이들의 미래를 결정하는 중요한 선택"이라며 "아이들이 더 행복하게 배우고 성장할 수 있도록 이남호 후보에게 힘을 모아달라"고 호소했다.
gojongwin@newspim.com