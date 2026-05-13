부산범시민사회단체연합 "한동훈·박민식 후보 단일화 결단해야…선거 구도 부담"

AI 핵심 요약beta
- 부산범사련이 13일 부산시의회에서 기자회견을 열었다.
- 한동훈·박민식 후보의 북구갑 단일화를 공개 촉구했다.
- 보수 분열이 부산 전체 선거에 부담을 준다고 지적했다.
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부산시장 선거 갈등 구도 우려
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 북구갑 재보궐선거를 둘러싼 보수진영 분열이 확산되는 가운데 시민사회가 후보 단일화를 공개 요구하고 나섰다.
부산범시민사회단체연합(부산범사련)은 13일 오전 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "북구갑에서 시작되는 통합이 부산 전체 선거와 미래를 좌우한다"며 한동훈·박민식 후보의 결단을 촉구했다.
부산범사련은 "북구갑 선거가 과열되는 사이 부산시장 선거 이슈가 가려지고 있으며, 보수 진영 분열이 지역을 넘어 부산 전체 선거 구도에 부담으로 작용하고 있다"고 지적했다.
그러면서 "각종 여론조사와 정치권 분석에서 민주당 후보가 앞서는 가운데 보수 지지세 분산으로 경쟁력이 약화되고 있다"고 진단하며 "두 후보 지지율을 합산할 경우 경쟁 구도가 가능하다는 분석이 반복되고 있고, 보수 지지층 내부에서도 단일화 필요성에 대한 공감대가 형성돼 있다"고 설명했다.
이어 "이 같은 상황에서 분열을 방치하거나 단일화 논의를 외면하는 것은 시민 기대를 저버리는 무책임한 정치"라며 "북구갑 갈등이 지속되면 부산시장 선거가 비전 경쟁이 아닌 보수 내부 갈등 구도로 변질될 수 있다"고 쓴소리를 던졌다.
또 "부산의 미래와 시민 요구를 우선해야 할 시점"이라며 "두 후보는 조속히 만나 시민이 납득할 수 있는 방식의 단일화와 통합 방안을 협의해야 한다"고 목소리를 높였다.
부산 범사련은 "특정 후보의 양보만을 전제하지는 않는다고 선을 그으면서도, 분열 해소 없이 각자 행보를 고수할 경우 정치적 책임을 피하기 어렵다"고 경고하며 "단일화 가능성 자체를 부정하는 태도에 대해서도 부산을 위한 정치가 아니라는 비판이 불가피하다"고 직격했다.
이어 "북구갑 분열을 해소하지 못하면 부산 전체 선거가 흔들릴 수 있다"며 "통합이야말로 선거 경쟁력 회복과 시민 신뢰 회복의 출발점"이라고 목소리를 높였다.
ndh4000@newspim.com