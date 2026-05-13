金총리 "삼성전자 파업 않도록 적극 지원"…노동장관, 긴급조정권 발동 선긋기

AI 핵심 요약beta
- 김민석 총리는 13일 삼성전자 파업 관련 긴급회의에서 노사 대화 지속을 관계부처에 당부했다.
- 고용노동부·산업부 장관으로부터 사후조정 결과를 보고받고 정부 대응 방향을 논의했다.
- 김영훈 노동부 장관은 사후조정 결렬에도 대화로 해결하겠다고 파업 촉구를 재차 요청했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 13일 삼성전자 노사의 사후조정회의 관련해 "어떠한 경우에도 파업으로 이어지지 않게끔 노사 간의 대화가 지속적으로 이루어지도록 적극 지원할 것"을 관계부처에 당부했다.
이날 총리실에 따르면 김 총리는 정부서울청사에서 삼성전자 파업 관련 긴급 관계장관회의를 열었다.
김 총리는 고용노동부·산업통상부 장관으로부터 사후조정회의 결과를 보고받고, 향후 삼성전자 파업 관련 정부 대응 방향을 논의했다고 총리실은 전했다.
김 총리는 이어 "국민 경제에 미치는 파급효과의 중대성을 고려하여 정부 차원에서 상황을 면밀히 관리해 나갈 것"도 지시했다.
앞서 삼성전자 노사는 지난 11일부터 정부세종청사 중앙노동위원회에 모여 사후조정회의를 진행했으나, 별다른 합의점을 찾지 못하고 이날 오전 2시50분경 회의를 마쳤다.
김영훈 노동부 장관은 이날 유튜브 채널 장윤선의 취재편의점에 나와 사후조정 결렬에 대해 "사후조정이 최종 합의에 이르지 못해서 너무 안타깝지만, 그 시간들이 결코 헛된 시간은 아니라고 본다"고 밝혔다.
김 장관은 "정부는 형식에 구애받지 않고 어떤 식으로든 반드시 대화로 이 문제를 해결해야 된다는 입장"이라며 "파업을 하고 말고는 노조의 선택이지만 파업에 이르지 않도록 최선을 다해 또 한 번 대화를 촉구하고 주선하겠다. 파업 초읽기에 들어갔다고 하는데, 분초를 쪼개서라도 양쪽을 조율하자는 게 정부의 입장"이라고 설명했다.
김 장관은 "전쟁하기는 쉬워도 휴전 협상이 정말 어려운 것"이라며 "저의 노조 경험만 봐도 파업만큼 어려운 것이 교섭이었다. 파업은 일방적으로 선언할 수 있지만 교섭은 서로 이해해야 하기 때문"이라고 말했다.
일각에서 제기된 파업 중단을 위한 노동부의 긴급조정권 발동 가능성에는 선을 그었다. 김 장관은 "대화로 해결해야 한다. 밤을 새워서라도 대화를 해야 한다"며 "더 이상 (조정이) 의미가 없다고 생각하는 노조의 판단을 존중하지만 사후조정은 기한이 정해진 것은 아니다. 부탁드린다"고 대화 재개를 재차 요청했다.
sheep@newspim.com