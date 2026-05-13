김지연, 영혼 체인지 로맨스 '너에게 다이브' 출연

AI 핵심 요약beta
- 소속사 킹콩 by 스타쉽이 13일 김지연의 새 드라마 출연을 밝혔다.
- 김지연은 '너에게 다이브'에서 톱배우 윤하나 역을 맡는다.
- 윤하나는 사고로 오빠와 영혼 바뀌어 과거 돌아가 첫사랑 살린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김지연이 '너에게 다이브'로 새로운 얼굴을 선보인다.
13일, 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "김지연이 새 드라마 '너에게 다이브'의 '윤하나' 역으로 출연한다. 새로운 차기작으로 찾아올 김지연에게 많은 기대 부탁드린다"라고 밝혔다.
'너에게 다이브'는 톱 여배우가 모종의 사고로 쌍둥이 오빠와 영혼이 뒤바뀐 채 과거에 돌아간 뒤 첫사랑의 죽음을 막으려 고군분투하는 이야기를 그리는 영혼 체인지 판타지 로맨스로, 청춘 배우들이 함께 빚어낼 시너지에 기대감이 모이고 있는 상황.
이 가운데 김지연은 밝고 명랑한 성격을 지닌 톱배우 '윤하나' 역으로 분한다. 하나는 첫사랑 정우재(박서함)가 자신을 지키려다 죽게 되자 한순간에 슬픔에 빠지게 되지만, 우연히 쌍둥이 오빠 윤하루(장세혁)와 몸이 뒤바뀌고 과거로 돌아가게 되면서 우재를 살리기 위해 고군분투한다고. 이처럼 과거와 현재를 오가는 전개 속에서 김지연이 선사할 판타지 로맨스 서사에 관심이 집중된다.
김지연은 그동안 다수의 작품에서 활약을 이어오며 다채로운 캐릭터 스펙트럼을 인정받았던 바. 특히 그는 티빙 오리지널 시리즈 '피라미드 게임'의 주역으로 '인생캐'를 경신한 것은 물론, SBS '귀궁'을 통해 사극부터 퇴마 판타지, 로맨스까지 다양한 장르를 완벽히 소화해 시청자들을 매료시켰다. 이에 매 작품을 기다리게 만드는 김지연이 '너에게 다이브'에서는 어떤 모습을 선보일지 귀추가 주목된다.
한편, 김지연을 비롯해 박서함, 장세혁, 문승유 등이 출연하는 새 드라마 '너에게 다이브'는 캐스팅을 마무리하고 촬영 준비 중이다.
moonddo00@newspim.com