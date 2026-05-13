전주시, '우리가게 예술수장고' 프리뷰전 개최...예술상생

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- 전주시가 13일 예술인과 소상공인 상생협력 사업인 '우리가게 예술수장고' 참여 작가 10인의 작품을 선보이는 프리뷰전을 개최한다고 밝혔다.
- 내달 27일까지 서노송동 뜻밖의 미술관에서 진행되는 이번 전시는 지역 작가들의 작품을 상생가게 전시에 앞서 미리 공개하는 형식이다.
- 사업 추진 6년 만에 처음 마련된 프리뷰전으로 미술관에서 출발한 작품이 시민 일상으로 확장되는 과정을 보여준다.
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상생가게 연계 전시 앞두고 시민 참여형 문화공간 조성
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 예술인과 소상공인의 상생협력 사업인 '우리가게 예술수장고' 참여 작가들의 작품을 미리 선보이는 특별 전시를 마련했다.
시는 내달 27일까지 서노송동 뜻밖의 미술관에서 '2026 우리가게 예술수장고' 사업 선정 작가 10인의 작품을 소개하는 프리뷰전을 개최한다고 13일 밝혔다.
'우리가게 예술수장고'는 지역 작가 작품을 전주 지역 상생가게에 전시해 예술가에게는 새로운 발표 기회를 제공하고, 지역 상권에는 문화적 활력을 더하기 위해 추진되는 문화예술 상생사업이다.
시민들이 일상 속 공간에서 자연스럽게 예술을 접할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.
시는 이를 통해 미술관과 갤러리 중심 전시 구조를 넘어 가게와 거리, 생활공간까지 예술의 접점을 확대해 왔다.
이번 전시에는 김누리·김보미·김예원·김지우·노병득·문민·엄수현·이보영·이홍규·장우석 등 지역 작가 10명이 참여하며, 상생가게 전시에 앞서 작품 세계를 먼저 소개하는 사전 공개 형식으로 진행된다.
특히 사업 추진 6년 만에 처음으로 프리뷰전이 마련됐다는 점에서 의미를 더하고 있다.
시민들은 이번 전시를 통해 각 상생가게에 작품이 전시되기 전 작가들의 작품을 미리 감상하고, 예술과 지역 상권이 연결되는 과정을 살펴볼 수 있을 것으로 기대된다.
김성혁 대표는 "이번 프리뷰전 '가게로 가는 그림들'은 미술관에서 출발한 작품이 상생가게와 시민의 일상으로 확장되는 과정을 담고 있다"며 "예술과 상권, 작가와 시민을 연결하는 사업 방향성을 보여주는 전시로 기획했다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com