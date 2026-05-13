이상이, '취사병 전설이 되다' 씬스틸러 존재감…특별출연 이상의 임팩트

AI 핵심 요약beta
- 이상이가 13일 티빙 '취사병 전설이 되다'에서 황석호 대위로 강렬한 존재감을 드러냈다.
- 석호는 취사병 배치를 지시하고 보직을 바꾸며 극에 긴장감을 더했다.
- 쿨한 면모와 완급 조절 연기로 히든카드 활약이 기대된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이상이가 '취사병 전설이 되다'에서 강렬한 존재감을 드러내고 있다.
이상이는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 4중대장 황석호 대위 역을 맡아 시작부터 특별 출연 이상의 존재감을 발휘하고 있다. 멀끔하게 넘긴 머리와 각 잡힌 군복, 부드러운 미소로 커피 향을 음미하는 소위 '고급 입맛' 석호는 등장부터 남다른 분위기를 풍겼다.
석호는 "취사병 시키죠?"라는 한마디로 성재가 '전설의 요리사' 여정을 걷게 했고, "내일부터 바로 TOD(열상감시장비 감시 근무)로 보내"라며 성재의 보직을 단번에 바꾸는 결정으로 극에 긴장감을 끌어올리는 역할 또한 톡톡히 했다.
이상이는 선글라스를 쓴 채 복무 중 셀카 촬영에 심취한 모습으로 웃음을 자아내는가 하면 "땡큐 포 유어 서비스" "올 롸잇!" "댓츠 롸잇!"을 외치는 등 쿨하면서도 천연덕스러운 면모로 유쾌함을 불어넣었다. 또한 그는 강성재(박지훈)의 보직 이동을 막으려는 조예린(한동희) 중위에게 "좋게 좋게 말하니까 날 가르치려 드네?"라는 말로 순식간에 상황을 종료시키며 결코 호락호락하지 않은 석호의 무게감을 단번에 보여주기도 했다.
이상이는 방송 전 진행된 제작발표회에서 "특별히 많이 출연해서 특별 출연"이라 밝힌 바 있다. 1, 2회만으로도 확인할 수 있는 이상이의 완급 조절 연기는 그의 출연 분량이 늘어난 이유를 짐작하게 하는 대목이다. 회를 거듭할수록 이야기에 활력을 불어넣을 '히든카드' 이상이의 활약이 기대된다.
한편, 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com