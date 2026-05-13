[서울시의원 후보] 국민의힘 노원 1·4·5·6선거구, 신동원·함수연·윤기섭·어정화

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 13일 6·3 지방선거를 앞두고 서울 노원구 시의원 일부 후보를 확정했다.
- 노원구 1·4·5·6선거구 후보는 신동원·함수연·윤기섭·어정화다.
- 현역 시의원과 구의회 출신, 정당·지역 활동 인사들이 배치됐다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘이 서울 노원구 서울시의원 일부 선거구 후보를 확정했다. 노원구 1·4·5·6 선거구 후보는 신동원·함수연·윤기섭·어정화 후보다.
이번 공천에서는 현역 시의원과 구의회 출신, 정당·지역 활동 경력을 갖춘 인사들이 배치됐다.
◆ 노원구 1선거구 신동원 후보
1963년생인 신동원 후보는 서울시립대학교 도시과학대학원 행정학 석사 과정을 졸업했다.
제11대 서울특별시의회 의원으로 주택공간위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원, 정책위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 보건복지위원회 부위원장과 윤리특별위원회 위원장으로 활동하고 있으며 저출생·고령사회 문제극복을 위한 특별위원회와 에너지전략특별위원회 등에서 활동했다.
제8대 노원구의원을 지낸 바 있으며 지역 의정 활동을 이어가고 있다.
◆ 노원구 4선거구 함수연 후보
1977년생인 함수연 후보는 숭실사이버대학교 세무회계학과를 졸업했다.
민주평화통일자문회의 자문위원과 국민의힘 중앙위원회 여성분과 위원으로 활동하고 있다.
정당인으로 활동하며 지역 기반 활동을 이어가고 있다.
◆ 노원구 5선거구 윤기섭 후보
1972년생인 윤기섭 후보는 연세대학교 행정대학원 행정학과 석사과정에 재학 중이다.
제11대 서울특별시의회 의원으로 교통위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원, 정책위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 교통위원회 위원으로 활동하고 있으며 면목선 건설사업 조속추진을 위한 특별위원회와 서울교통공사 사장 후보자 인사청문 특별위원회 등에서 활동했다.
충청향우회서울시노원구연합회 이사로 활동하고 있으며 정치 활동을 이어가고 있다.
◆ 노원구 6선거구 어정화 후보
1970년생인 어정화 후보는 경상대학교 교육대학원을 졸업하고 교육학사 학위를 받았다.
현재 제9대 노원구의원으로 활동하고 있다.
노원구의회 윤리특별위원회 위원장을 지낸 바 있으며 지역 의정 활동을 이어가고 있다.
oneway@newspim.com