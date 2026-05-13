서울시교육청, 학교 민원상담실 150곳 시범 구축

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 13일 초중고특수학교 150곳에 민원상담실을 시범 구축한다.
- 민원 대응 안전장비와 교원 업무용 휴대전화 지원에 9억7000만원을 투입한다.
- 시범 후 확대해 교원 교육활동 보호 체계를 강화한다.
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교원 업무폰으로 사적 연락 차단
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 교원의 교육활동 보호를 강화하기 위해 올해 초·중·고·특수학교 150곳에 민원상담실을 시범 구축한다고 13일 밝혔다.
이번 사업은 학교 민원 과정에서 발생하는 교육활동 침해와 폭언·폭행, 교원 개인 휴대전화 번호 노출에 따른 부담을 줄이기 위해 마련됐다. 서울시교육청은 기관 중심의 민원 대응 체계를 강화해 교원이 보다 안정적으로 교육활동에 전념할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.
서울시교육청은 올해 9억7000만원의 예산을 투입해 민원상담실 조성, 민원대응 안전장비 구축, 교원 업무용 휴대전화 지원 등 세 가지 분야를 중심으로 사업을 추진한다.
민원상담실은 단순히 민원을 처리하는 공간을 넘어 학부모 상담과 생활교육, 학교폭력 예방을 위한 개별 학생 교육지원 기능까지 맡는 복합 공간으로 운영된다. 학교 현장에서 상담과 교육 지원이 분리되지 않고 이뤄질 수 있도록 공간 활용도를 높인다는 취지다.
학교별 여건에 따라 CCTV, 녹음전화기, 비상벨, 웨어러블캠 등 안전장비도 설치된다. 위기 상황이 발생하면 비상벨을 통해 교무실 등으로 즉시 알림이 전달되도록 하고, 녹음·영상기록 장비를 활용해 특이민원 대응과 사후 조치에 필요한 자료도 확보할 수 있도록 지원할 예정이다.
교원 업무용 휴대전화인 '안심폰' 지원도 가능하다. 학교가 업무용 휴대전화가 필요하다고 판단할 경우 민원상담실 구축 지원 예산의 30% 범위 안에서 휴대전화 구입비와 통신비로 사용할 수 있다. 이를 통해 교원의 개인 연락처 노출을 줄이고 학교 차원의 공적 소통 체계를 강화할 수 있을 것으로 보인다.
서울시교육청은 시범 운영 이후 운영 사례와 개선점을 분석해 사업을 단계적으로 확대할 계획이다. 우수 운영 모델도 발굴해 학교 현장에 확산하고, 교원의 심리적·물리적 안전을 높이는 민원 대응 체계를 정착시킨다는 목표다.
김천홍 서울시교육감 권한대행은 "교육활동 보호는 공교육을 지키기 위한 기본 조건"이라며 "교원이 안심하고 교육활동에 전념할 수 있도록 기관 중심의 보호 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
jane94@newspim.com