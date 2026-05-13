부산시, 전기차 민간보급사업 추가 공고…1000대 규모 지원

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일부터 전기차 수요 증가에 대응해 2026년 민간보급사업 상반기 추가 공고를 시행한다.
- 시비 12억원과 국비 40억원으로 1000대 보급하며 승용차 600대, 화물차 400대다.
- 신청은 화물차 20일부터, 승용차 27일부터 순차 진행한다.
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하반기 시민 불편 최소화 체계 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 13일부터 전기자동차 수요 증가에 대응해 2026년 전기자동차 민간보급사업 상반기 추가 공고를 시행한다고 밝혔다.
이번 추가 공고는 추가경정예산으로 확보한 시비 12억원과 국비 40억 원을 연계해 총 1000대 규모의 전기자동차를 보급한다. 차종별 물량은 전기승용차 600대, 전기화물차 400대다.
신청 접수는 전기화물차가 5월 20일부터, 전기승용차가 5월 27일부터 순차 진행된다.
최근 국제 유가 변동, 전기차 가격 인하, 신차 출시 확대 영향으로 전기차 수요가 급증했다. 상반기 물량으로 전기승용차 4126대, 전기화물차 846대를 추진했으나 전기화물차는 3월 말, 전기승용차는 4월 중순 조기 마감됐다.
올해 신청 건수는 전년 동월 대비 2.7배 증가했다.
시는 하반기 보급 상황을 상시 점검하고 차종별 수요를 반영한 탄력적 지원 체계를 운영한다. 추가 물량 확보로 시민 불편을 최소화하며 '부산청년 EV드림' 등 자체 사업도 병행한다.
이병석 환경물정책실장은 "시민 수요 증가에 맞춰 추가 물량 확보와 신속한 사업 추진에 최선을 다하겠다"며 "보급사업을 탄력적으로 운영해 안정적 보조금 혜택을 제공하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com