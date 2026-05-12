경남도, 함안·고성 재해위험 개선사업 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 박일웅 경남지사 권한대행이 12일 함안군 이곡지구와 고성군 마암지구를 방문했다.
- 여름철 자연재난 대비 재해예방사업 추진 상황을 점검했다.
- 우기 전 공정 마무리와 안전관리를 당부하며 사전 점검을 지속한다.
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재해위험요인 해소 지속적 점검
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 12일 함안군 이곡지구와 고성군 마암지구 자연재해위험개선지구 정비사업 현장을 방문해 여름철 자연재난 대비 재해예방사업 추진 상황을 점검했다고 밝혔다.
이번 점검은 태풍·호우 등 여름철 자연재난에 대비해 사업장 공정 진행과 안전관리 실태를 확인하고 재해위험요인을 선제적으로 차단하기 위해서다.
박일웅 도지사 권한대행이 도 자연재난과장, 함안군·고성군 관계자와 함께 2개 사업장 현황을 점검했다.
박 권한대행은 함안군 이곡지구에서 배수펌프장과 유수지 설치 등 핵심 공정 상황과 우기 전 마무리 가능성을 확인하고 공사 관계자를 격려했다.
이어 고성군 마암지구에서는 배수펌프장 설치와 소하천·배수로 정비 현황을 살피며 과거 침수 원인과 배수체계 개선 사항, 사업 실효성 및 추진 적정성을 점검했다.
집중호우 시 침수·하천 범람 방지를 위한 시설 기능과 공정 관리 상태를 중점 확인하고 취약구간 보완과 현장 관리를 주문했다.
박 권한대행은 "우기 전 주요 공정이 차질없이 마무리되도록 공정 관리와 취약구간 보완에 집중하고 공사 과정 안전사고에 유의하라"고 당부했다.
도는 여름철 자연재난 대책기간(5월15일~10월15일)을 앞두고 도내 재해예방사업장에 대한 사전 점검을 지속해 재해위험요인을 해소할 계획이다.
news2349@newspim.com