한국폴리텍7대학, KTR와 분석인력 양성 협약…산학 네트워크 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스가 12일 KTR 융복합산업본부와 분석 전문인력 양성 업무협약을 체결했다.
- 대학 직업교육과 KTR 시험·분석 전문성을 연계해 실무형 인재 양성과 산학협력을 확대한다.
- 학생 현장실습, 교육과정 발굴, 기술 지원 등에 협력하며 산업안전환경과 중심으로 사업을 추진한다.
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산업 연계로 취업 역량 강화
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국폴리텍Ⅶ대학 창원캠퍼스는 12일 본관 2층 회의실에서 KTR 융복합산업본부와 분석 전문인력 양성 및 연구·교육 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식은 대학의 직업교육 역량과 KTR의 시험·검사·분석 전문성을 연계해 산업현장 실무형 인재를 양성하고 산학협력 기반을 확대하기 위해 추진됐다.
양 기관은 학생 현장실습 및 전문교육 운영, 산업 수요 기반 교육과정·연구과제 발굴, 시험분석 기술 지원, 대학·공공기관·산업체 간 협력 네트워크 구축에 협력한다.
창원캠퍼스는 산업안전환경과를 전담학과로 지정하고 환경·안전·분석 분야 교육과 현장 수요를 반영한 협력사업을 단계적으로 추진한다.
조상원 권역학장은 "KTR과의 협력은 현장 중심 직업교육을 확장하는 계기"라며 "산업안전환경과를 중심으로 전문교육과 현장실습을 운영해 지역 산업 맞춤형 기술인재를 양성하겠다"고 말했다.
이진욱 KTR 융복합산업본부장은 "양 기관 전문성과 인프라를 연계해 산업현장 분석 전문인력 양성에 기여하길 기대한다"고 전했다.
창원캠퍼스는 지역 산업 연계 현장 중심 교육과 산학협력 네트워크 확대를 통해 재학생 취업역량 강화와 실무형 인재 양성에 주력한다.
news2349@newspim.com