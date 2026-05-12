서울시, 차기 시금고 선정 결과…신한은행 1·2금고 모두 1순위

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 12일 금고지정 심의위원회를 열어 1·2금고 모두 신한은행을 최고득점으로 선정했다.
- 1금고엔 신한·우리은행, 2금고엔 국민·신한·우리·하나은행이 제안서를 제출했다.
- 심의위 결과 다음 주 중 금고지정 결과를 공식 발표한다.
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다음 주 중 금고 지정 결과 공식 발표 예정
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 12일 차기 시금고 선정을 위한 '금고지정 심의위원회'를 개최한 결과 1, 2금고 모두 신한은행이 최고득점을 받았다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 시금고 선정에는 1금고에 2개 은행, 2금고에 4개 은행이 제안서를 제출했고, '금고지정 심의위원회'에서는 조례에서 정한 총 6개 평가항목에 대해 1, 2금고별로 제안서 평가를 진행했다.
시는 지난 4~6일 제안서 접수 결과, 1금고에는 신한은행과 우리은행, 2금고에는 국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행이 제안서를 제출함에 따라 이날 '금고지정 심의위원회'를 구성·개최해 평가를 시행했다고 덧붙였다.
1금고 평가결과, 제안서를 접수한 총 2개 은행 중 신한은행이 총점 973.904점으로 1순위 받아 우선 지정대상으로 선정됐다. 2금고에서도 제안서를 접수한 총 4개 은행 중 신한은행이 총점 925.760점을 받아 1순위 결과를 받았다.
시는 '금고지정 심의위원회'의 평가결과를 바탕으로 다음 주 중 '금고지정' 결과를 공식 발표할 예정이다. '금고지정 심의위원회'가 평가결과를 시장에게 제출하고, 시장은 이 결과를 바탕으로 새로운 금고를 지정하도록 한 규정에 따른 것이다.
kh99@newspim.com