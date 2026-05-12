거창군, 거창사랑상품권 부정유통 단속…유통질서 확립·주민 편의 도모

AI 핵심 요약beta
- 경남 거창군은 12일 다음달 7일까지 상품권 부정유통 일제단속을 실시한다.
- 대리구매, 허위등록, 환전 등 위반행위를 점검하며 등록취소와 과태료를 부과한다.
- 모바일카드 발행시간을 6월부터 오후 3시로 변경해 시스템 안정화에 나선다.
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[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 다음달 7일까지 이용 편의 향상과 유통질서 확립을 위해 거창사랑상품권 부정유통 일제단속을 실시한다고 12일 밝혔다.
주요 단속 대상은 가족·지인을 동반한 대리구매, 가맹점 허위등록, 물품 판매 또는 용역 제공 없이 상품권 수취·환전, 결제 거부, 현금영수증 발행 거부 및 현금 결제 대비 불리한 대우 등이다.
군은 이상거래 탐지시스템 분석자료와 주민신고를 바탕으로 의심 가맹점을 점검한다. 위반 시 현장 계도, 가맹점 등록취소, 과태료 부과 등의 조치를 취한다.
아울러 모바일카드(CHAK) 발행시간을 6월부터 매월 1일 오전 10시에서 오후 3시로 변경한다. 이는 한국조폐공사 CHAK 시스템 접속 집중에 따른 서버 과부하와 시스템 불안정, 민원 해소를 위한 조치다.
모바일(제로페이)은 매월 1일 오전 10시, 지류형 상품권은 공휴일 제외 첫째 날 오전 9시에 발행된다.
군 관계자는 "지역사랑상품권 발행은 지역경제 활성화와 소상공인 지원을 위한 정책으로 안정적 운영과 유통질서 확립이 중요하다"며 "군민 편의와 신뢰를 위해 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com