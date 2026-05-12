경기도교육청, '유·초 이음교육 서포터즈 온(溫) 이음즈 발대식' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 12일 남부청사에서 유·초 이음교육 서포터즈 온 이음즈 발대식을 개최했다.
- 24개 교육지원청 교사 48명으로 구성된 서포터즈가 위촉장 수여와 역할 소통을 진행했다.
- 2026년 2월까지 10개월 활동하며 유치원·초등학교 협력을 강화한다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 12일 남부청사에서 '2026 유·초 이음교육 서포터즈 온(溫) 이음즈 발대식'을 개최했다고 빍혔다.
'온(溫) 이음즈'는 '따뜻한 마음으로 아이들의 성장을 잇는 우리들'이라는 의미를 가지고 있으며, 올해 서포터즈는 도내 24개 교육지원청 소속 유치원 및 초등학교 교사 48명으로 구성됐다.
발대식은 '함께 잇는 시작'을 주제로 유아교육과 관계자, 자문 대학교수 및 서포터즈 교원 등 약 50명이 참석해 진행됐다. 이번 행사에서는 서포터즈 위촉장 수여, 경기 유․초 이음교육 안내 및 서포터즈의 역할 소통 등이 이루어졌다.
서포터즈는 2026년 2월까지 약 10개월 동안 활동하며 현장에 밀착한 정책 지원을 수행할 예정이다. 주요 활동으로는 25개 지역 교사 간 네트워크 구축, 교육과정 이해를 위한 강의 및 토의 참여, 지역별 운영 사례 공유 및 네트워크 운영 컨설팅 지원 등이다.
도교육청은 이번 서포터즈 운영을 통해 유치원과 초등학교 간의 협력을 강화할 계획이다. 또한 지역별 특성을 반영한 다양한 실천 사례를 발굴해 현장 중심의 교육 정책 구현에 기여할 것으로 전망하고 있다.
도교육청은 이번 발대식을 시작으로 6월 활동 공유회, 7월 역량 강화 워크숍, 9월 사례 나눔회 및 11월 성과 평가회 등을 순차적으로 개최할 예정이다.
beignn@newspim.com