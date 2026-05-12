고레에다 히로카즈, 칸 진출 '상자 속의 양' 개봉 전 내한 확정

AI 핵심 요약beta
- 고레에다 히로카즈 감독과 쿠와키 리무가 6월 4일 서울 방문했다.
- 언론시사회와 기자회견, 무대인사로 한국 관객 만났다.
- 5일 라운드 인터뷰와 GV 후 '상자 속의 양' 홍보 마무리했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 오는 6월 10일 한국 개봉을 앞둔 영화 '상자 속의 양'의 고레에다 히로카즈 감독과 휴머노이드 아들 '카케루' 역의 신예 쿠와키 리무가 6월 4일, 5일 양일간 서울을 방문, 한국 홍보에 나선다.
영화 '상자 속의 양'의 고레에다 히로카즈 감독과 아역 배우 쿠와키 리무가 6월 4일 한국을 찾아, 같은 날 언론시사회와 내한 공식 기자회견에 이어 저녁 무대인사 및 GV(관객과의 대화)로 관객들을 만난다. 이튿날인 5일에는 한국 주요 매체와의 라운드 인터뷰를 마치고, 다시 한 차례 무대인사와 GV로 한국 관객과 호흡하며 일정을 마무리할 예정이다.
고레에다 히로카즈 감독은 한국과 꾸준히 인연을 이어온 감독이다. 2022년 자신이 연출한 첫 한국 영화 '브로커'로 송강호·강동원·아이유·배두나 등 한국 배우들과 함께 칸 영화제 경쟁 부문에 진출했고, 2024년 2월에는 한국에서 누적 관객 50만명 이상을 돌파한 '괴물'의 흥행 감사 인사를 직접 전하기 위해 2박 3일 일정으로 공식적으로 서울을 찾은 바 있다.
이번 내한은 신작 '상자 속의 양'의 한국 개봉에 맞춰 한국을 찾는 자리로, 그의 통산 10번째 칸 영화제 진출작이자 제79회 칸 경쟁 부문 초청작이다.
영화 '상자 속의 양'은 죽은 아이를 대신해 한 집에 들어온 7세 설정 휴머노이드가 비로소 가족이 된다는 것의 기쁨과, 다시 버려질지 모른다는 불안을 마주하게 되는 이야기다.
칸 영화제에 이어 한국 관객을 직접 만날 화제의 영화 '상자 속의 양'은 6월 10일 전국 극장에서 개봉한다.
jyyang@newspim.com