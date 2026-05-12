플레어유, 데뷔 타이틀곡 '웨이 투 유' 뮤비 티저 공개

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = FNC 신인 보이 그룹 플레어 유(FLARE U)가 데뷔 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 공개했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 11일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 플레어 유 미니 1집 '유스 에러(YOUTH ERROR)'의 타이틀곡 '웨이 투 유(WAY 2 U)' 뮤직비디오 티저를 최초 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 플레어유. [사진=FNC엔터테인먼트] 2026.05.12 alice09@newspim.com

공개된 티저 영상은 최립우와 강우진이 체육관을 배경으로 풋풋한 케미스트리와 싱그러운 매력을 발산하며 한 편의 청춘 영화 같은 분위기를 자아낸다. 여기에 멤버들의 빛나는 비주얼과 귀여운 표정 연기가 보는 재미를 더하며 설렘을 배가시킨다.

플레어 유의 데뷔 앨범 '유스 에러'는 두 청춘이 한 팀으로 만나 서로를 보완하며 하나의 빛을 만들어가는 과정을 그려 낸다. 앨범에는 타이틀곡을 포함해 총 6곡이 수록된다.

Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 시작된 이들의 청춘 서사는 이번 앨범으로 더욱 확장될 전망이다.

플레어 유는 오는 13일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 1집 '유스 에러'의 전곡 음원과 타이틀곡 '웨이 투 유'의 뮤직비디오를 공개한다.

같은 날 오후 8시에는 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 '데뷔 뉴스(Debut News)'를 개최하고 본격 데뷔 활동에 돌입한다.

alice09@newspim.com