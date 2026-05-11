"교통혁명, 인천 대한민국 교통 중심 도시" 국힘 유정복 교통공약

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 유정복 인천시장 후보는 11일 "공항과 항만이 있는 인천을 대한민국 최고의 교통중심 도시로 만들겠다"며 교통 분야 공약을 발표했다.

유 후보는 "교통혁명을 통해 도시가 발전하고 지역의 가치가 올라가도록 하겠다"며 철도와 도로, 해상교통의 변화를 약속했다

국민의힘 유정복 인천시장 후보 교통공약 발표 [사진=유정복 후보 선거캠프]

유 후보는 인천지하철 1·2·3호선과 수도권광역급행철도(GTX), 인천발 KTX를 중심축으로 인천의 교통지도를 바꾸겠다고 했다.

그는 "인천 1호선 검단·송도8공구 연장과 2호선 서창·도림·논현 연장, 3호선(인천순환선) 건설로 '우리동네 지하철'을 실현하겠다"고 했다.

유 후보는 GTX로 수도권 1시간 생활권을 만들고 인천발 KTX로 전국 2시간대 생활권을 구축하겠다며 인천 송도에서 호남·영남까지 갈 수 있는 인천발 KTX는 올해 말 개통한다고 했다.

유 후보는 인천발 KTX를 인천공항까지 연결하는 제2공항철도를 추진해 하늘길과 땅길이 인천에서 만나는 대한민국 대표 교통축을 만들겠다고 했다.

또 인천 남동권에서 경기 남부와 강원권을 편리하게 이동할 수 있도록 월판선 논현역 추가 정차를 추진하겠다고 덧붙였다.

유후보는 강화도와 옹진 섬마을 교통도 챙기겠다고 했다.

강화는 인천지하철 2호선과 서울지하철 5호선의 강화 연장을 추진하겠다고 했다.

또 옹진군의 여객선 교체와 운항 개선, 백령공항 건설이 차질없이 이뤄질 수 있도록 챙겨 섬 주민들이 교통에서 소외되지 않도록 하겠다고 약속했다.

인천~제주 뱃길도 다시 열어 인천을 통한 물류와 관광 산업이 부활되도록 하겠다고 했다.

hjk01@newspim.com