높이뛰기 간판 우상혁, 2ｍ27 넘어 나고야 AG 선발전 우승

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남자 해머던지기 이윤철, 7회 연속 亞게임 출전

이재성·비웨사·조엘진, 남자 100ｍ 결선 진출

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '스마일 점퍼' 우상혁이 나고야를 향한 첫 관문을 가볍게 넘었다. 우상혁은 11일 강원 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권 남자 높이뛰기에서 2ｍ27을 기록해 우승하며 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전권을 손에 넣었다.

2ｍ15를 1차 시기, 2ｍ21도 첫 시도에 가볍게 넘긴 그는 우승을 확정한 뒤 바를 2ｍ27로 올려 두 번째 시도에서 성공하며 환호했다.

우상혁은 2월 세계육상연맹 인도어 투어 실버 후스토페체 대회에서 2ｍ25로 4위, 반스카 비스트리차 실내높이뛰기에서 2ｍ30을 뛰어 동메달을 목에 걸었다. 3월 폴란드 토룬에서 열린 2026 세계실내육상선수권대회에서도 2ｍ26을 넘어 공동 3위에 오르며 대회 4회 연속 메달이라는 기록을 세웠다. 도하에서 열릴 예정이던 왓 그래비티 챌린지와 다이아몬드리그 개막전이 국제 정세 여파로 취소·연기되면서 실외 데뷔가 늦어졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 우상혁. [사진=로이터] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

같은 장소에서 열린 남자 해머던지기에서는 이윤철(음성군청)이 68ｍ66을 던져 우승, 7회 연속 아시안게임 출전 기록을 이어갔다. 남자 100ｍ 준결선에선 이재성(광주광역시청)이 10초23으로 전체 1위에 오르며 결선행을 확정했고, 비웨사 다니엘 가사마(안산시청·10초28)와 나마디 조엘진(예천군청·10초30)도 나란히 결선 티켓을 따냈다.

여자 100ｍ 결선에서는 김주하(시흥시청)가 11초66으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 1994년 이영숙이 세운 한국기록 11초49에 근접한 기록이었지만 뒷바람이 초속 2.1ｍ로 규정(2.0ｍ 이하)을 넘겨 공인 기록으로는 인정받지 못했다.

대한육상연맹은 이번 대회 결과를 토대로 경기력 향상위원회를 거쳐 아이치·나고야 아시안게임에 나설 최종 대표팀을 확정한다.

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