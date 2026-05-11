사천시, '사천 디카시 공모전' 접수 기간 22일까지 연장

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관광객 유치와 지역 관광자원 홍보

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 오는 22일 오후 6시까지 관광객 유치와 지역 관광자원 홍보를 위한 '2026 사천 디카시 공모전' 접수 기간을 연장한다고 11일 밝혔다.

사천 디카시 공모전 연장 포스터[사진=사천시] 2026.05.11

디카시는 디지털카메라 사진과 시를 결합한 언어 예술 형식이다. 이번 공모전은 전 국민 참여를 대상으로 '황금 노을, 사천을 물들이다'를 주제로 한다.

사천의 노을이 어우러진 자연경관, 해안, 도시 풍경 등을 사진으로 담고 5행 이내 시적 문장을 작성해 이벤트 페이지에 신청하면 된다.

응모는 본인 촬영 사진과 창작 문장으로 발표 이력 없는 신작에 한하며, 개인별 2점 이내, 입상은 1인 1점으로 제한된다. 당초 지난 8일 오후 6시 마감이었으나 참여 확대를 위해 연장됐다. 6월 중 심사 후 수상작 발표한다.

시 관계자는 "더 많은 사람이 사천의 아름다운 노을과 감성을 디카시로 표현할 수 있도록 기간을 연장했다"며 "사천 매력을 담은 참신한 작품 접수를 기대한다"고 말했다.

m25322532@newspim.com