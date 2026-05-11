진양곤 HLB 의장, HLB이노베이션 주식 추가 매수

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올해 총 6차례 22만9500주 장내 매입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 진양곤 HLB그룹 의장이 HLB이노베이션 주식을 추가 매수했다.

11일 HLB이노베이션은 진 의장이 지난 7일 자사 주식 1만4500주를 장내 매수한 데 이어 8일에도 8000주를 추가 매수했다고 밝혔다. 이틀간 매수한 주식은 총 2만2500주다.

진 의장은 올해 1월31일 10만주 장내 매수를 시작으로 현재까지 총 6차례에 걸쳐 22만9500주를 장내에서 매수했다.

이번 지분 확대는 자회사 베리스모 테라퓨틱스(Verismo Therapeutics)의 CAR-T 치료제 개발 성과와 시점이 맞닿아 있다. 베리스모는 지난달 미국암연구학회(AACR 2026)에서 고형암 CAR-T 치료제 'SynKIR-110'의 임상 1상 중간 데이터를 공개했다. SynKIR-110은 T세포 탈진(T-cell exhaustion) 문제를 개선하도록 설계된 KIR-CAR 플랫폼 기반 치료제로, 초기 임상에서 안전성과 유효성 신호를 확인했다.

[사진=HLB이노베이션]

혈액암 대상 CAR-T 치료제 'SynKIR-310'도 AACR 2026에서 전임상 및 초기 임상 데이터가 공개됐다. 기존 CAR-T 대비 향상된 항암 효능과 T세포 지속성이 확인됐다.

HLB이노베이션 관계자는 "베리스모의 CAR-T 치료제 개발 성과를 바탕으로 후속 임상을 차질 없이 추진하고 기업가치와 주주가치를 높일 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com