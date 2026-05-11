BNK부산은행, KOSPI200 연동 정기예금 3차 출시…최고 연 4.3% 수익률

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원금 보장·수익 구조 차별화

가입 한도 소진 시 판매 종료

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 지수연동 정기예금 상품으로 고객 수요를 확대하고 있다.

부산은행은 KOSPI200 지수 변동에 연동해 최고 연 4.3%의 수익률을 제시하는 'BNK지수연동 정기예금 3차'를 출시했다고 11일 밝혔다.

BNK부산은행 'BNK지수연동 정기예금 3차' 출시 웹이미지[사진=BNK부산은행] 2026.05.11

이 상품은 지난 4월 출시한 1차 상품이 출시 8영업일 만에 100억 원 한도를 소진하며 호응을 얻은 데 따른 재출시다. 원금 보장을 기본으로 하면서 지수 상승에 따른 추가 수익을 노릴 수 있다는 점이 투자자들의 관심을 모으고 있다.

상품의 특징은 일반적인 낙아웃 구조를 배제했다는 점이다. 기초자산 가격이 일정 수준을 초과할 때 수익이 제한되는 방식을 적용하지 않고, 지수 상승 구간에 따라 수익을 기대할 수 있도록 설계했다.

금리는 연 2.5%부터 연 4.3%까지 제공되며 가입 기간은 12개월이다. 최소 가입 금액은 100만 원 이상이고 가입 대상에는 제한이 없다. 20일까지 부산은행 영업점을 통해 가입할 수 있으며, 모집 한도 200억 원이 소진되면 판매가 조기 종료될 수 있다.

다만 중도해지 시에는 수수료 발생으로 원금 손실이 발생할 수 있어 가입 전 상품 내용을 충분히 검토할 필요가 있다.

장인호 개인고객그룹장은 "안정적인 투자 수요를 충족할 수 있는 다양한 금융상품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com