'WNBA 입성' 박지현, 개막전서 데뷔전…한국선수 역대 3호

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박지현이 마침내 WNBA 코트를 밟았다. 박지현은 11일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 2026 WNBA 정규리그 개막전에서 '디펜딩 챔피언' 라스베이거스 에이시스를 상대로 경기 종료 1분 52초를 남기고 LA 스파크스 유니폼을 입은 채 데뷔전을 치렀다. 그는 정선민(2003년), 박지수(2018년)에 이어 한국인으로는 세 번째, 가드 포지션으로는 첫 WNBA 출전 선수로 이름을 남겼다.

박지현은 2018년 WKBL 신인 드래프트 전체 1순위로 아산 우리은행에 입단한 뒤 리그 간판스타로 성장했다. 우리은행 소속으로 정규리그 3회, 챔피언결정전 2회 우승을 이끌며 통산 158경기에서 평균 13.3점, 7.8리바운드, 3.4어시스트를 기록했다. 2023-2024시즌 종료 뒤 자유계약선수(FA)가 된 그는 해외 도전을 택했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LA 스팍스 2026시즌 정규리그 최종 로스터에 포함된 박지현. [사진=LA 스팍스 SNS] 2026.05.11 psoq1337@newspim.com

호주 NBL1 뱅크스타운을 시작으로 뉴질랜드, 스페인 리그를 거치며 경험을 쌓았다. 지난 4월 LA 스파크스와 루키 스케일 계약을 맺은 뒤 치열한 트레이닝캠프 경쟁을 뚫고 개막 로스터에 이름을 올렸고 시즌 개막전에서 꿈꿔온 WNBA 공식 경기 출전 기록을 남겼다.

짧은 출전 시간 탓에 득점과 리바운드, 어시스트 등 공격 포인트는 남기지 못했다. LA 스파크스는 경기 초반부터 에이시스의 화력에 끌려가며 78-105로 완패했다.

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