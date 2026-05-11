[내일날씨] 전국 곳곳 비…낮부터 그쳐

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아침 최저 12~16도·낮 최고 19~23도



[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 12일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오전까지 전국 곳곳에 비가 내리다가 낮부터 차차 그치겠다.

11일 기상청에 따르면 오는 12일 전국이 대체로 흐린 가운데 중부지방과 경북권에서 시작된 비가 새벽에는 전라권과 제주도, 오전에는 경남권으로 확대되겠다. 비는 오후에 대부분 그치겠으나 경남권과 제주도는 저녁까지 이어지겠다.

화요일인 12일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오전까지 전국 곳곳에 비가 내리다가 낮부터 차차 그치겠다. 사진은 서울 광화문 인근에서 우산을 쓴 시민들이 이동하는 모습. [사진=뉴스핌DB]

예상 강수량은 서울·인천·경기북부 5~10mm, 경기남부 5~20mm, 강원내륙·산지 5~20mm, 강원동해안 5mm미만, 충청권 10~50mm, 전라권 10~60mm, 경상권 5~40mm, 울릉도·독도 5mm, 제주도 5~40mm다.

아침 최저기온은 12~16도로 예상된다. ▲서울 15도 ▲인천 15도 ▲수원 15도 ▲춘천 14도 ▲강릉 16도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 15도 ▲대구 15도 ▲부산 15도 ▲울산 14도 ▲제주 16도다.

낮 최고기온은 19~23도로 예상된다. ▲서울 22도 ▲인천 21도 ▲수원 21도 ▲춘천 22도 ▲강릉 21도 ▲청주 21도 ▲대전 21도 ▲전주 22도 ▲광주 21도 ▲대구 22도 ▲부산 20도 ▲울산 22도 ▲제주 21도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com