삼양엔씨켐, 올해 1분기 매출 407억원…역대 최대

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영업익 65억원…ArF·EUV 고부가 소재 확대 효과



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼양그룹 계열 반도체 포토레지스트(PR) 소재 전문기업 삼양엔씨켐이 2026년 1분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다고 11일 밝혔다.

올해 1분기 매출액은 407억원으로 전년 동기 306억원 대비 32.9% 증가했다. 영업이익은 65억원으로 45.4%, 당기순이익은 57억원으로 50.1% 각각 늘었다.

실적 성장의 주요 배경은 인공지능(AI) 서버 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 확대에 따른 PR 소재 공급 물량 증가다. 삼양엔씨켐은 낸드(NAND)용 고집적형 KrF 선단 소재와 디램(DRAM) 공정에 적용되는 ArF·EUV 등 고부가 제품 비중을 확대하며 제품 믹스를 개선했다.

삼양엔씨켐 로고. [사진=삼양엔씨켐]

중장기 전략으로는 고대역폭메모리(HBM)용 DRAM 공정 소재 공급 확대를 추진하고 있다. HBM 공정은 높은 수율 안정성과 정밀한 공정 대응 역량이 요구되는 고난도 분야다. 아울러 유리기판용 PR 소재 개발도 진행 중이다.

삼양엔씨켐은 미국·일본·대만 등 글로벌 고객사 매출 확대와 제품 포트폴리오 다각화를 추진할 계획이라고 밝혔다.

정회식 삼양엔씨켐 대표는 "AI 수요 확대에 따른 공급 물량 증가와 고부가 제품 중심의 포트폴리오 전환이 맞물리며 실적 성장이 가속화되고 있다"고 말했다.

dconnect@newspim.com