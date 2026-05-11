LS전선-한전기술, 부유식 해상풍력 '설계 연계형' 협력 모델 가동

다이내믹 케이블 기술-계통 설계 역량 융합

울산 등 국내외 대규모 사업 프로젝트 공략

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LS전선이 한국전력기술과 전력계통 및 케이블 시스템을 최적화하는 '설계 연계형 협력 모델'을 구축하고, 차세대 해상풍력으로 꼽히는 부유식 시장 선점에 나선다.

LS전선은 한국전력기술과 부유식 해상풍력 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 11일 밝혔다. 이번 협약은 LS전선의 해저케이블 기술과 한국전력기술의 EPC(설계·조달·시공) 역량을 결합해 초기 엔지니어링 단계부터 공동 참여하는 것이 핵심이다.

LS용산타워에서 열린 부유식 해상풍력 MOU 체결식에서 김태균 한국전력기술 사장(왼쪽)과 김형원 LS전선 에너지/시공사업본부장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=LS전선]

부유식 해상풍력은 터빈과 케이블이 바다 위에 떠 있어 지속적인 움직임에 노출되는 만큼 기계적 하중과 피로도를 고려한 복합 설계 기술이 필수적이다. LS전선은 이에 대응하는 다이내믹 해저케이블을 국내 최초로 개발한 바 있다. 현재 초고압급 기술을 확보한 기업은 LS전선을 포함해 유럽 등 소수 업체만이 보유하고 있다.

최근 해상풍력 시장은 연안 개발 포화로 인해 원거리 심해로 확대되는 추세다. 유럽과 일본에서 프로젝트가 증가하고 있으며 국내에서도 울산 해역을 중심으로 대규모 사업이 추진되고 있다. 한국전력기술은 육상 발전소 EPC 사업으로 쌓은 전력계통 설계 역량과 해양 환경 분석 기술을 바탕으로 다이내믹 케이블의 통합 설계 분야를 지원할 예정이다.

LS전선 관계자는 "부유식 해상풍력은 설계 단계 참여가 수주를 좌우한다"며 "자회사 LS마린솔루션과 함께 설계, 제조, 시공, 운영, 유지보수를 아우르는 턴키 역량을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com