콘진원 '2026 K-EXPO USA' 美 LA 공식 도시행사로 채택…23일 개막

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 시의회로부터 '2026 K-EXPO USA: All about K-style(이하 2026 K-EXPO USA)'를 한국과 로스앤젤레스를 연결하는 국제 문화․산업 교류 플랫폼으로 공식 인정한다는 의미의 공식 결의문을 8일 로스앤젤레스 시청 본회의장에서 수여받고, '2026 K-EXPO USA'의 개최를 알렸다.

한국콘텐츠진흥원 유현석 원장직무대행(앞줄 왼쪽)과 LA 시의회 John Lee(존 리) 의원(앞줄 가운데)이 결의문을 들고 한·미 주요 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다. [사진= 콘진원]

이번 선포식은 LA 시의회 본회의장에서 생중계됐으며, 시의 공식 의결을 통해 행사가 도시 행사로 채택됐다. 공인 증서는 콘진원 유현석 원장직무대행이 직접 수여받았다. 이 증서는 앞서 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임' 제작팀이 받은 바 있으며, 손흥민 선수도 LA 시로부터 명예 시민증을 받은 사례가 있어 상징적 의미가 크다.

행사에는 LA 시의회 존 리 의원과 시 공공사업위원회 스티브 강 의장이 공동 주최로 나섰고, 김영완 주LA 총영사, 이해돈 한국문화원장, LA 관광청 아담 버크 청장 등 한·미 주요 관계자가 참석했다.

존 리 의원은 "세계 엔터테인먼트 중심지인 LA에서 한국 문화를 소개하는 행사가 열리게 되어 뜻깊다"며 양국 간 문화 교류 확대에 대한 기대감을 나타냈다.

'2026 K-EXPO USA'는 오는 5월 23일부터 27일까지 LA에서 열린다. 드라마·애니메이션·게임·웹툰 등 콘텐츠 분야부터 식품·화장품 등 생활 소비재 산업까지 아우르는 융합 행사로, 5개 부처·6개 기관이 참여하고 콘텐츠 기업 130여 개 사와 해외 구매자 150여 명이 참가할 예정이다.

공연에는 박재범과 피원하모니, 롱샷 등이 출연하며, 넷플릭스가 직접 참여하는 콘텐츠 전시도 운영된다. 2026 북중미 월드컵과 연계해 대한축구협회가 대표팀을 주제로 한 체험 부스도 마련한다.

유현석 콘진원 원장직무대행은 "K-콘텐츠는 이제 글로벌 문화를 넘어 일상으로 스며들고 있다"며 "이번 행사를 통해 북미 시장에서의 K-콘텐츠 영향력을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

fineview@newspim.com