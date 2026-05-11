삼성전자, '갤럭시 S26 패밀리 페스타' 확대…추가 보상까지 지원

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게임 쿠폰·SNS 리뷰 이벤트 등 신규 혜택 추가

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 '갤럭시 S26 패밀리 페스타' 프로모션 기간을 오는 31일까지 연장하고 신규 이벤트와 추가 혜택을 제공한다고 11일 밝혔다.

삼성전자는 지난달 23일부터 진행 중인 이번 행사의 기간을 고객 반응에 따라 연장했다. 갤럭시 S26 시리즈를 구매하고 개통을 완료한 고객에게는 갤럭시 스토어에서 사용 가능한 5만 원 상당의 게임 아이템 할인 쿠폰을 제공한다.

삼성전자가 '갤럭시 S26 패밀리 페스타'를 한층 강화된 혜택으로 오는 31일까지 연장 운영한다. [사진=삼성전자]

SNS 리뷰 이벤트도 신설했다. 갤럭시 S26 시리즈 사용 후기를 SNS에 올린 고객 중 우수 리뷰를 선정해 CJ 통합 기프트카드 10만 원권 2장 또는 스타벅스 e카드 3만 원 교환권을 증정한다.

5월 중 갤럭시 S26 시리즈 자급제 모델을 구입하고 'New 갤럭시 인공지능(AI) 구독클럽'에 가입한 후 기존 단말기를 반납하는 고객에게는 중고 매입 시세에 최대 10만 원의 추가 보상금을 지원한다. 구매처에 따라 6개월 구독료에 해당하는 캐시백도 제공된다. 대상 기종은 갤럭시 S22~S25 시리즈 및 갤럭시 Z 폴드·플립3~6 시리즈다.

삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 패밀리 페스타'의 혜택을 확인하는 모습. [사진=삼성전자]

'New 갤럭시 AI 구독클럽'은 기기 반납 시 최대 50% 잔존가 보장, 삼성케어플러스 스마트폰 파손 보장, 모바일 액세서리 할인 등의 혜택을 제공한다. 올해는 가입 기간과 분실 보상까지 보장 범위를 확대한 36개월형 상품이 새롭게 추가됐다.

kji01@newspim.com