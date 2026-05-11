SK이노베이션, AI 창업팀 모집…에너지·사회문제 해결

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에너지 효율·탄소감축부터 돌봄·교육까지…10개팀 선발

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK이노베이션이 인공지능(AI)기술을 활용해 에너지와 사회문제를 해결하기 위한 해결책을 발굴한다.

SK이노베이션은 11일 신규 사회공헌 프로그램인 'AI 임팩트 솔루션'의 참가팀을 모집한다고 밝혔다.

'AI 임팩트 솔루션'은 AI 기술을 활용해 에너지 및 사회 문제를 해결할 솔루션을 가진 창업팀을 발굴해 육성하는 프로그램으로, SK이노베이션이 주최∙후원하고 임팩트 투자 및 엑셀러레이팅 전문 역량을 보유한 재단법인 큐네스티가 주관한다.

이번 사업은 단순히 아이디어 발굴에서 그치는 것이 아니라, 육성, 사업화, 투자 연계까지 전 과정을 통합 지원하는 것이 핵심이다. 선발된 10개 팀에는 실증 개발비를 비롯해 AI 기술·비즈니스·임팩트 각 분야별 전문가 멘토링, 상용화 지원, 후속 투자 연계 등 사업화에 필요한 지원을 단계별로 제공한다.

SK이노베이션 관계자는 "AI 기술은 산업 혁신을 넘어 다양한 사회문제 해결에 혁신적인 변화를 만들고 있다"며 "아이디어 검증부터 상용화까지 실효성 있는 지원으로 실질적 사회적 가치를 창출할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com