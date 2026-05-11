U-17 축구대표팀, 베트남에 4-1 역전승…1승1무 조 1위로

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 대표팀이 11일 베트남을 4-1로 역전승했다.
- 전반 0-1로 끌리다 후반 39분 안선현 동점골로 반격했다.
- 남이안, 안주완, 김지우 골로 승리하며 조 1위로 올라섰다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 17세 이하(U-17) 축구 대표팀이 무서운 뒷심을 발휘하며 베트남을 격파했다. 김현준 감독이 이끄는 대표팀은 11일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 2026 AFC U-17 아시안컵 조별리그 C조 2차전에서 4-1 역전승을 거뒀다. 1차전 UAE전 무승부(1-1)의 아쉬움을 털어낸 한국은 승점 4점을 확보하며 조 1위로 올라섰다.
경기 초반은 답답했다. 한국은 높은 점유율을 유지하며 공세를 퍼부었으나 베트남의 밀집 수비에 고전했다. 오히려 전반 32분 베트남의 레 시 바흐에게 기습적인 선제골을 허용하며 0-1로 끌려갔다. 전반 내내 슈팅 숫자에서도 3-4로 밀리는 등 효율적인 축구를 구사하지 못했다.
후반들어 한국의 파상공세가 시작됐다. 김현준 감독은 안주완 등을 투입하며 승부수를 던졌으나 베트남 골키퍼의 선방에 막혀 좀처럼 결실을 보지 못했다. 하지만 후반 39분 교체 투입된 안선현이 자신이 얻어낸 프리킥을 낮게 깔아 차 골망을 흔들며 대역전극의 서막을 알렸다.
동점골 이후 단 2분 만인 후반 41분 남이안이 문전 혼전 상황에서 침착한 슈팅으로 역전골을 터뜨렸다. 기세를 몰아 후반 43분에는 안주완이 강력한 오른발 슈팅으로 쐐기를 박았고 후반 추가시간 김지우의 네 번째 골까지 터지며 승부에 마침표를 찍었다.
이번 대회 상위 8개 팀은 오는 11월 카타르에서 열리는 FIFA U-17 월드컵 본선 진출권을 획득한다. 한국은 오는 14일 예멘과 조별리그 최종전을 치른다.
psoq1337@newspim.com