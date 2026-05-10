청주, K-POP 체험형 관광으로 외국인 유치 확대

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일본·대만 MZ세대 공략…"글로벌 관광도시 도약"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시는 일본과 대만 등 해외 관광객을 대상으로 한 K-POP 체험형 관광 프로그램을 통해 외국인 유입이 증가하고 있다고 10일 밝혔다.

시에 따르면 지난 9일부터 10일까지 청주국제공항을 통해 입국한 일본인 댄서 지망생과 크리에이터 45명이 초정행궁에서 K-POP 댄스 원데이 클래스에 참여했다.

청주 초정행궁 찾은 외국인 관광객. [사진=청주시] 2026.05.10 baek3413@newspim.com

이들은 청주국제공항 랜덤 플레이 댄스 행사와 초정행궁 한옥 숙박 체험, 초정 치유 마을 체험, 반찬 등속 한과 만들기 등 한류·전통문화 프로그램을 함께 체험했다.

또 청주시티투어를 이용해 주요 관광지를 둘러보며 지역의 역사와 문화를 경험했다.

이번 사업은 청주시가 한국공항공사 청주공항, 한국관광공사 세종충북지사와 협업해 추진하고 있다.

일본과 대만 MZ 세대를 중심으로 K-POP 체험 수요가 증가함에 따라 지역 관광자원과 한류 콘텐츠를 결합한 체험형 프로그램을 운영하는 것이 핵심이다.

특히 KBS청주 '딩가딩가 스튜디오'를 활용한 K-POP 체험과 청주국제공항 랜덤 플레이 댄스, 전통문화 체험 등을 연계해 체류형 관광 콘텐츠를 강화하고 있다.

시는 앞으로 청주국제공항을 활용한 외국인 관광객 유치 기반을 확대하고 K-POP과 지역 관광자원을 결합한 프로그램을 지속 추진할 계획이다.

시 관계자는 "K-POP과 연계한 체험형 관광 콘텐츠가 해외 MZ 세대 관광객에게 호응을 얻고 있다"며 "청주만의 한류 콘텐츠를 발굴해 글로벌 관광도시로 도약하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com